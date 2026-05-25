Blut in der Hüfte: Königin Margrethe wieder im Krankenhaus

Erneut schlechte Nachrichten aus Dänemark: Königin Margrethe (86) ist wieder ins Kopenhagener Uniklinikum Rigshospital eingeliefert worden. Die frühere Monarchin hatte das Krankenhaus erst vor wenigen Tagen verlassen, nachdem sie wegen Angina pectoris einen kleineren Herzeingriff über sich ergehen lassen musste. Nun ist die Alt-Königin erneut in ärztlicher Behandlung – diesmal wegen einer Blutansammlung in der Hüfte, die bei einer CT-Untersuchung entdeckt wurde. Auslöser soll laut Kongehuset.dk ein früherer Sturz gewesen sein.

Der Palast veröffentlichte eine Mitteilung, in der es heißt: "Ihre Majestät wurde in das Rigshospital gebracht und behandelt, nachdem eine CT-Untersuchung eine größere Blutansammlung im Hüftbereich infolge eines früheren Sturzes gezeigt hatte. Es wird erwartet, dass Königin Margrethe nun mehrere Tage im Krankenhaus bleiben muss. Den Umständen entsprechend geht es Ihrer Majestät gut." Die beunruhigende Nachricht erreichte die Öffentlichkeit am Ende des Pfingstmontags, an dem traditionell der sogenannte Royal Run in fünf dänischen Städten stattfindet. Auch die Königsfamilie war wie jedes Jahr dabei, allerdings fiel auf, dass Margrethe und ihre Familie sich in Kopenhagen kaum zeigten.

Schon vor rund zwei Wochen hatte das dänische Königshaus bereits Alarm geschlagen: Auf der offiziellen Website wurde damals mitgeteilt, dass Margrethe nach Herzproblemen ins Rigshospitalet gebracht worden war. In der Mitteilung hieß es, sie sei "müde, aber guter Dinge". Sie sollte das Wochenende im Krankenhaus bleiben, damit die Ärzte sie engmaschig beobachten und weitere Untersuchungen machen konnten. Vor wenigen Tagen konnte sie dann die Klinik verlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe II. winkt auf den Stufen von Schloss Fredensborg, neben ihr Dackel Tilia, anlässlich ihres 86. Geburtstags

Anzeige Anzeige