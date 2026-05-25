Selena sauer: Benny Blanco witzelt über Fast-Food-Vorliebe

Ein Auftritt im Podcast der Wellnesswelt hat für mächtig Wirbel gesorgt: Benny Blanco (38), der Ehemann von Selena Gomez (33), plauderte jüngst bei einer Live-Aufzeichnung des "Goop"-Podcasts in West Hollywood gemeinsam mit Gwyneth Paltrow (53) über die Essgewohnheiten seiner Frau – und das soll Selena gar nicht gut aufgenommen haben. Benny erzählte offen, dass er seine Frau morgens um kurz vor sieben beim Essen von Jack in the Box erwischt habe, und verriet außerdem, dass die Sängerin am liebsten "Burger und Pommes" esse und "nicht wirklich Obst oder Gemüse mag." Gwyneth reagierte überrascht und rief: "Das ist NICHT Goop-tauglich!" Laut Insidern soll Selena über die Aussagen ihres Mannes "kochend wütend" sein und sich von den Kommentaren regelrecht überrumpelt gefühlt haben.

Gegenüber dem Magazin OK! erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin, dass sie sich durch den öffentlichen Austausch bloßgestellt fühle: "Selena hat den Großteil ihres Erwachsenenlebens damit verbracht, dass Menschen ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Essverhalten sezieren. Zu hören, wie ihr Ehemann daraus vor einem Publikum eine Pointe macht, hat sie verletzt." Eine weitere Quelle ergänzte: "Selena tut nicht so, als wäre sie ein Wellness-Guru, aber sie schätzt es auch nicht, als unverantwortliches Kind dargestellt zu werden, das von Junk Food lebt. Sie fand Bennys Kommentare unnötig und unsensibel." Benny habe "wissen müssen, was sie durchgemacht hat", so der Insider.

Selena und Benny begannen 2023 miteinander zu daten, nachdem sie jahrelang musikalisch zusammengearbeitet hatten. Im Dezember 2024 machte Benny ihr einen Heiratsantrag – mit einem auf Taco Bell ausgerichteten Setup – und im September 2025 heirateten die beiden. Dass Fast Food bei den beiden eine gewisse Rolle spielt, ist also keine ganz neue Geschichte. Öffentlich hatte Selena ihren Mann in der Vergangenheit stets für seine Kochkünste gelobt: In der "Late Show With Stephen Colbert" schwärmte sie, er koche "sehr gut", während sie selbst beim Kochen vor allem "zugucke und anfeuere." Die Sängerin, die schon früh mit Bodyshaming und gesundheitlichen Kommentaren zu kämpfen hatte, sprach außerdem offen über ihre Lupus-Erkrankung und ihr Engagement für mentale Gesundheit.

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, August 2025