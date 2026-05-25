Golfcar-Unfall: Alex Zverevs Dackel bricht sich beide Hüften

Tennisstar Alexander Zverev (29) hat jetzt über einen erschreckenden Unfall mit seinem geliebten Dackel Mishka gesprochen. Der erst acht Monate alte Hund sprang während der Fahrt aus einem Golfcart – und brach sich dabei vier Knochen sowie beide Hüften. Alexander verbrachte die ganze Nacht mit seinem Vierbeiner in der Tierklinik, in der Ungewissheit, ob Mishka operiert werden müsste und ob er jemals wieder laufen könnte. Auch Freundin Sophia Thomalla (36) machte sich große Sorgen um den kleinen Racker.

Gegenüber der Bild schilderte der 29-Jährige die Situation aus seiner Sicht: "Nach dem Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo bin ich Golf spielen gegangen. Mishka liebt es, neben dem Golfcart zu laufen. Da ich auf dem Golfplatz aber die Leute nicht kannte, dachte ich mir, dass ich ihn am ersten Loch im Golfcart lasse und am zweiten lasse ich ihn laufen." Doch der junge Hund wartete nicht. "Der Volltrottel ist erst acht Monate alt und versteht nicht, warum er im Golfcart sitzen bleiben soll. Er war angeleint, springt aber während der Fahrt ab und bricht sich vier Knochen und beide Hüften", so Alexander. Der Unfall habe ihn auch sportlich aus der Bahn geworfen. Im Halbfinale in München verlor er kurz darauf gegen den Italiener Flavio Cobolli: "Nicht dass ich deswegen verloren habe, aber mental war ich nicht mehr in München." Die Gedanken von ihm und Sophia hätten in jener Zeit nur um Mishka gekreist. Inzwischen gehe es dem Dackel aber wieder besser: "Jetzt ist alles ok, er läuft wieder, humpelt noch ein bisschen. Aber da er ein sehr junger Hund ist, wird alles wieder."

Mishka war ein Geschenk von Alexander an Sophia. Der Tennisprofi, der 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille holte, ist seit einigen Jahren mit der Schauspielerin und Moderatorin zusammen. Die beiden machen aus ihrer Zuneigung zu dem kleinen Dackel keinen Hehl und nehmen Mishka offenbar regelmäßig mit auf Reisen – so wartete der Hund nach Alexanders Auftaktsieg bei den French Open im Hotel auf sein Herrchen.

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Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev, Tennis-Profi

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami