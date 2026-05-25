Intensivstation: Messerangriff auf Lavinia Wollny und Tim

Lavinia Wollny (26) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (28) sind Opfer eines Messerangriffs geworden. Die beiden wurden laut eigenen Angaben überfallen und verletzt – Tim so schwer, dass er anschließend die Nacht auf der Intensivstation verbringen musste. Beide haben sich inzwischen über Instagram zu dem Vorfall geäußert. Tim schrieb zudem auf der offiziellen Seite seiner Firma: "Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung." Auch Lavinia meldete sich zu Wort und beschrieb die Ereignisse als "sehr schwere Nacht" für sie beide.

Lavinia erklärte auf Instagram außerdem, dass auch sie bei dem Angriff verletzt wurde – jedoch weniger schlimm als ihr Verlobter: "Ich war auch Opfer in dieser Situation. Mich hat es aber zum Glück nicht so schlimm getroffen wie Tim." Die Polizei habe die Ermittlungen bereits aufgenommen, wie sie weiter berichtete. "Die Täter wurden heute Nacht vor Ort noch mitgenommen", schrieb die Reality-Bekanntheit. Wie es genau zu der Attacke kam, ist bislang unklar.

Tim sorgt sich derweil auch um seinen Betrieb und laufende Projekte, die durch den Vorfall nun gefährdet seien. Er falle "leider für ungewisse Zeit aus" und bat seine Kunden um "Verständnis, Geduld und Unterstützung". Erst im April hatte er sich nach zwölf Jahren als Gebäudereiniger mit seiner eigenen Firma selbstständig gemacht. Lavinia ist die viertjüngste Tochter von Silvia Wollny (61), deren Familienleben seit 2011 in der RTLzwei-Dokureihe "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" zu sehen ist. Seit 2022 ist Lavinia mit Tim verlobt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Haylie Emilia, die im Februar 2022 auf die Welt kam, und Sohn Linus Tim, der im April 2023 geboren wurde.

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Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, 2023

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Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny, TV-Bekanntheiten

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