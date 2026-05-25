"Geheimnis": Influencerin Anna Lippke macht Beziehung publik

Anna Lippke hat ihrer Community auf Instagram eine überraschende Neuigkeit präsentiert: Die Influencerin ist seit anderthalb Jahren in einer festen Beziehung. Auf mehreren Fotos zeigt sie sich gemeinsam mit einem Mann – die beiden liegen sich in den Armen, lachen und sitzen dabei sichtlich zufrieden auf einer Decke. Das Gesicht ihres Partners ist auf den Bildern dabei bewusst nur halb zu erkennen. Dazu meldete sich Anna mit einem langen, persönlichen Post zu Wort und ließ ihre Follower an ihrem Liebesglück teilhaben. "Ich hab' die letzten anderthalb Jahre ein kleines Geheimnis gehabt, aber ich glaube, es ist langsam an der Zeit, euch von einem doch sehr wichtigen Menschen in meinem Leben zu erzählen", beginnt sie.

In dem Beitrag verriet die Influencerin auch, wie es zu der Begegnung kam: "Dieser wunderbare Mann ist mir vor anderthalb Jahren in meiner absoluten Herzensstadt New York begegnet. Wir waren beide Touristen und zufälligerweise im gleichen Hotel. Er aus Argentinien, ich aus Deutschland. Also wurde daraus erstmal nur eine Schreibfreundschaft. Aber irgendwie wussten wir innerhalb kürzester Zeit beide, dass das hier etwas Besonderes ist." Außerdem lüftete Anna ein weiteres Rätsel für ihre Fans: "Er war auch der Grund, warum ich in den letzten Monaten ständig in Denver war." Einige ihrer Follower hatten offenbar bereits richtig spekuliert. Abschließend beschrieb sie das Publikmachen der Beziehung als "befreiend" und erklärte, sie sei "aktuell einfach der glücklichste Mensch der Welt". Ihre Community reagierte mit großer Freude auf die Neuigkeit.

Für Anna selbst ist die Beziehung etwas ganz Besonderes. Nicht zuletzt, weil sie nach eigenen Angaben rund zehn Jahre als Single gelebt hatte. In ihrem Post scherzte sie, der "ultimative Dauersingle-Anna-Lippke" sei "endlich von seinem Thron erlöst" worden. Gegenüber ihrer Community hatte sie die Beziehung bis jetzt bewusst geheim gehalten. Mehr Details zur gemeinsamen Kennenlerngeschichte kündigte sie für einen späteren Zeitpunkt an und zeigte sich davon überzeugt, dass sich die Geschichte wie aus einem Film anhört.

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Instagram / annalippke Anna Lippke, Mai 2026

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Instagram / annalippke Anna Lippke, Mai 2026

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Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin