Nach Tour-Pause der No Angels: Sandy Mölling geht es besser

Gute Nachrichten von Sandy Mölling (45): Die Sängerin hat sich jetzt in einem Instagram-Reel bei ihren Fans gemeldet und ein erfreuliches Gesundheitsupdate gegeben. Nachdem alle für Mai geplanten Konzerte der No Angels abgesagt werden mussten, durfte die Community lange auf eine solche Botschaft warten. "Mir geht es inzwischen besser", verriet Sandy erleichtert in dem Clip und kündigte gleichzeitig an, dass es schon bald wieder losgeht: "Ich mache mich nächste Woche Freitag auf nach Norddeutschland. Also, der Juni findet statt und ich freue mich sehr."

In dem Video wandte sich die 45-Jährige auch direkt an ihre treue Anhängerschaft, der sie für deren Unterstützung dankte: "Als Allererstes möchte ich mich bedanken bei euch für eure Genesungswünsche, für eure guten Gedanken und für euer Verständnis vor allen Dingen. Das ist nicht selbstverständlich." Außerdem stellte Sandy ihren Fans weitere Auftritte in Aussicht: Neben Konzerten plant sie, im Juni und Juli auch auf verschiedenen Festivals aufzutreten. "Wir freuen uns dann sehr, euch im Juni und Juli zu sehen. Auf verschiedenen Festivals und bei Konzerten und mit euch zu feiern, zu tanzen und das Leben zu genießen", so die Sängerin. In den Kommentaren zeigten sich ihre Follower begeistert über die Rückkehr, appellierten aber auch: "Noch lieber hätte ich ja gehört, dass es dir endlich mal wieder richtig gut geht statt 'besser' – schone dich noch so gut es geht!"

Hintergrund der Zwangspause war eine gesundheitliche Auszeit, die Sandy auf ärztlichen Rat hin einhalten musste. Bandkollegin Jessica Wahls (49) hatte die Absage sämtlicher Mai-Shows der Gruppe verkündet, woraufhin die Fans mit einer riesigen Welle an Genesungswünschen reagiert hatten, für die sich die Blondine nun erneut herzlich bedankte. "Wir haben euch sehr vermisst", betonte die gebürtige Wuppertalerin in ihrem Reel. Unter welcher Krankheit sie genau litt, behielt Sandy weiterhin für sich.

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Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Musikerin

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Getty Images Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Lucy Diakovska und Jessica Wahls

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Die No Angels bei der Berlin Fashion Week im Jahr 2008