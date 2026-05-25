Laura Larsson verrät: So nutzt sie die Konkurrenz für sich

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing hat Laura Larsson (36) offen über Konkurrenz und Leistungsdruck in der Medienwelt gesprochen. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die Moderatorin und Podcasterin, wie sie den Balanceakt zwischen Kollegialität und Wettbewerb im Alltag erlebt. Laura machte deutlich, dass sie den Blick auf andere nicht meidet, sondern daraus Antrieb zieht. Gleichzeitig unterstrich sie, wie wichtig ihr Bindungen im Job sind und dass trotz Wettstreit echte Freundschaften entstehen können.

Auf die Frage, ob Konkurrenzkampf Freundschaften ausschließt, blieb Laura eindeutig. "Boah, ich habe schon viele Freunde auch gefunden in der Medienbranche", sagte sie Promiflash. Gleichzeitig gebe es den sportlichen Vergleich. "Aber natürlich guckt man mal nach links und rechts", so die Moderatorin. Dieser Seitenblick helfe ihr, sich zu fokussieren und Tempo aufzunehmen. "Ich glaube, das muss man machen, um sich selber anzutreiben", erklärte sie im Gespräch und ergänzte: "Also, mir hilft es, zu sagen: Boah, der macht gerade das, oder die macht gerade das. Da muss ich noch mal einen Zahn zulegen." Entscheidend sei für sie der Ton, in dem der Wettbewerb stattfinde. "Ich glaube, so eine gesunde Konkurrenz: Ja, die kann auch beflügeln und einen nach vorne bringen", betonte sie im Interview.

Mit dieser offenen Einstellung beweist die "Herrengedeck"-Bekanntheit einmal mehr, warum sie in der Branche so geschätzt wird. Statt auf Ellbogenmentalität setzt Laura auf Transparenz und gegenseitigen Support. Das kommt auch bei ihrer Community extrem gut an. Auf Social Media wird die Entertainerin regelmäßig dafür gefeiert, dass sie die oft glitzernde, aber harte Medienwelt ungeschönt und nahbar zeigt – und damit ein wichtiges Zeichen für echten Zusammenhalt setzt.

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Imago Laura Larsson, Jupiter Award 2026

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Imago Podcasterin Laura Larsson, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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Instagram / lauralarsson Laura Larsson, Moderatorin und Podcasterin

Wie findet ihr Lauras Motto: Gesunde Konkurrenz beflügelt? Lieben wir – spornt an und macht besser! Schwierig – ohne Vergleiche arbeitet's sich entspannter. Ergebnis anzeigen