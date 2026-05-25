Beim ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel enthüllt Promi-Flaute

Andrea Kiewel (60) macht sich Sorgen um die Promidichte in ihrer Sendung. Im Interview mit t-online sprach die 60-jährige Moderatorin offen über einen Trend, der den ZDF-Fernsehgarten schon länger beschäftigt: Immer mehr bekannte Künstler fehlen in der beliebten Sommersendung – manche davon schon seit Jahren. Besonders ein Name schmerzt Andrea dabei. "Roland Kaiser vermisse ich sehr", klagte sie. Roland war zuletzt 2016 in der Sendung zu Gast. Gleichzeitig machte die Moderatorin klar: "Ich weiß auch, dass es nichts Persönliches ist. Es passt eben manchmal einfach nicht." Auch Matthias Reim (68) ist seit 2014 nicht mehr dabei – er wolle seine Musik nach eigener Aussage nicht "zwischen Kochnischen und Akrobaten bei strahlendem Sonnenschein" präsentieren.

Trotzdem verteidigt Andrea die Relevanz des Formats. "Es gibt ja kaum noch Musikshows mit richtigen Auftritten von Künstlern im deutschen Fernsehen", betonte sie gegenüber t-online. Gerade beim Mallorca-Special kämen Stars wie Mickie Krause (55) oder Lorenz Büffel (46) trotz stressiger Anreisen gern vorbei. Mit einem Augenzwinkern fügte die Moderatorin hinzu: "Wäre der 'Fernsehgarten' nicht relevant, nun ja, dann müsste ich singen. Will keiner, ich weiß." Dass die Absagen nicht immer freundlich ablaufen, zeigen andere Fälle: Roberto Blanco (88) hatte öffentlich Vertragsbedingungen beim ZDF kritisiert, Pietro Lombardi (33) kündigte nach einem Streit um seine Kopfbedeckung an, nie wieder aufzutreten. Das ESC-Duo Abor und Tynna lehnte im vergangenen Jahr ebenfalls einen Auftritt ab – eine Entscheidung, die Andrea damals "zum Kotzen" fand.

Die Moderatorin steht aktuell ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit. Zuletzt hatte Andrea für Aufsehen gesorgt, als sie kurzfristig ihren geplanten Auftritt in der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" absagte, wo sie eigentlich über das 40-jährige Jubiläum des "Fernsehgartens" sowie ihr Leben in Israel hätte sprechen sollen. Die Show selbst bleibt trotz aller Absagen ein stabiler Quotenerfolg – der Mangel an großen Promiauftritten hat dem Dauerbrenner bislang also nicht ernsthaft geschadet.

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Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 10.05.2026

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Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender/ ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin