Ex-DSDS-Star Ardian Bujupi ist zum ersten Mal Papa geworden

Große Freude bei Ardian Bujupi (34): Der Sänger und ehemalige DSDS-Star ist zum ersten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete Ardian die wunderbare Nachricht mit einem besonders rührenden Schnappschuss: Zu sehen sind nur die Hände der frischgebackenen Eltern, die zärtlich die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. Gemeinsam mit seiner Partnerin Fjolla Fetinici begrüßt er einen Sohn, der den Namen Gjon Bujupi trägt. In der Bildunterschrift hielt Ardian die Worte bewusst schlicht, aber bedeutungsvoll: "Gjon Bujupi. 02.04.26." Für Ardian beginnt damit ein völlig neues Kapitel voller Liebe, Freude und unvergesslicher Momente als frischgebackener Vater.

Bereits im Februar machten Ardian Bujupi und Fjolla Fetinici die Schwangerschaft öffentlich und ließen ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. Damals teilten sie ein liebevolles Foto: Das Paar saß entspannt auf der Couch, während ein Ultraschallbild per Beamer an die Wand hinter ihnen projiziert wurde. "Ein neues Leben entsteht aus unserer Liebe. Willkommen unser Engel", hieß es in dem Beitrag, in dem sie ihre Freude und Aufregung über das bevorstehende Abenteuer Elternschaft ausdrückten. Seitdem fieberten Fans mit und warteten gespannt auf weitere Neuigkeiten. Nun ist der Moment endlich da: Der kleine Gjon hat das Licht der Welt erblickt.

Die Liebesgeschichte von Ardian Bujupi und Fjolla Morina begann auf ungewöhnliche Weise im Kosovo. Der DSDS-Drittplatzierte war dort für ein Konzert und machte sich nach einem Anruf seines DJs mit dem Taxi auf den Weg zu einem Hotel, um ihn und Freunde zu treffen. Zur gleichen Zeit checkte Fjolla gerade aus – und ein Zufall brachte die beiden zusammen: Ardian hatte nur einen 50-Euro-Schein dabei, doch die Fahrt kostete lediglich fünf Euro, und der Fahrer konnte nicht wechseln. Also sprach er Fjolla an und fragte, ob sie ihm helfen könne. "Dann haben sich unsere Blicke getroffen. Da war es Game over. Also, bei mir war Game over in dem Moment, wo ich sie irgendwie da schon gesehen habe. Habe mir gedacht: 'Was für eine interessante Frau. Was ein interessanter Style und was für schöne Locken'", schwärmte er in einem TikTok-Video.

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Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi und seine Partnerin Fjolla Fetinci, März 2026

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Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi, Fjolla und ihr Sohn, April 2026

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Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi und Fjolla, Februar 2026