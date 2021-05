In fünfzehn Tagen ist es soweit: Ardian Bujupi (30) wird seine Fans mit seiner neuen EP beglücken! Der Name des Titels ist Programm. Mit "10" feiert der einstige DSDS-Drittplatzierte nämlich seine insgesamt schon zehn Jahre andauernde Musikkarriere. Durch die ging der Musiker stets skandalfrei, denn er hält sich mit Informationen aus seinem Privatleben zurück. Promiflash hat bei Ardian jetzt nachgefragt, warum er so gut wie nichts preisgibt!

"Es kann schon sein, dass ich mal mit der einen oder anderen interessanten Persönlichkeit verkehre", verrät Ardian im Talk mit Promiflash. Er würde seine Bekanntschaften jedoch niemals für eine Schlagzeile ausnutzen, versichert der Kosovo-Albaner. "Ich behalte mein Leben gerne für mich in der Hoffnung, mein musikalisches Verständnis reicht der Community", erklärt Ardian die Geheimniskrämerei.

Eines ist klar: Viele werden sich nun Fragen, ob unter diesen verheißungsvollen "interessanten Persönlichkeiten" vielleicht auch mittlerweile eine Herzdame des einstigen Castingshow-Kandidaten ist. Doch auch in Sachen Beziehungsstatus bleibt der Sänger eisern. "Aktuell gebe ich nichts über mein Privatleben preis", lautet, wie zu erwarten war, die Antwort des "Te Dua"-Interpreten.

Anzeige

Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi, Sänger

Anzeige

Leeroy Ardian Bujupi, Musiker

Anzeige

Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupi, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de