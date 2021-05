Wie schnell die Zeit vergeht! Stolze zehn Jahre ist es bereits her, dass Ardian Bujupi (30) bei Deutschland sucht den Superstar seine ersten Schritte als Musiker wagte. 2011 nahm der Kosovo-Albaner an der Castingshow teil, am Ende stand er sogar mit Sarah (28) und Pietro Lombardi (28) im Halbfinale. Doch auch ohne den Superstar-Titel produzierte Ardian die letzten Jahre weiter fleißig Musik: Jetzt feiert der 30-Jährige sein zehnjähriges Jubiläum mit einem ganz besonderen Release!

Promiflash hat mit Ardian über seine anstehende Veröffentlichung gesprochen. Zu seinen zehn Jahren im Musikbusiness hat er eine EP mit zehn Titeln aufgenommen, die den schlichten Titel "10" trägt und am 28. Mai erscheint. "Die Fans erwartet ein unvergleichbarer Ardian-Sound! Ich wüsste nicht, wie ich diesen Stil beschreiben würde, aber es ist das, was ich gerne hören würde. Ich hoffe, meine Zuhörer haben den gleichen Geschmack wie ich", verriet er.

Über fehlende Hörerbegeisterung muss sich der Sänger aber sicher keine Sorgen machen! Erst im vergangenen April erreichte Ardian einen musikalischen Meilenstein. Seine Single "Wie im Traum" mit Rapper Fero47 (22) aus dem Jahr 2019 erlangte Goldstatus. Für den TV-Star nicht selbstverständlich: "Für uns war der Weg dahin sehr lange und beschwerlich! Die Goldene Platte ist eine schöne Bestätigung unserer harten Arbeit, besonders meines Teams, jedoch soll es nicht die Letzte gewesen sein", erklärte er gegenüber Promiflash.

Für die Zukunft wünscht er sich übrigens noch mehr Features mit Künstlern der Deutschrap-Szene. Sein größter Traum: eine Kollabo mit Kool Savas (46). "Wir verstehen uns ziemlich gut. Ein Projekt mit so einer Legende würde mir extrem gefallen", erzählte er. Dass es nicht immer diese Genre-Mischung sein muss, bewies Ardian aber auch schon. Im vergangenen März veröffentlichte er eine Single mit Schlagersternchen Vanessa Mai (29)! Wie diese ungewöhnliche Kombi für die beiden war? "Für mich war es eine unfassbare Chance, ein neues Publikum kennenzulernen. Ich war sehr überrascht, wie professionell Vanessa und ihr Team waren. Vielleicht gehen wir noch einmal ins Studio für was Neues", schloss er ab.

Instagram / ardianbujupi Ardian Bujupis EP-Cover zu "10"

Defrance / ActionPress Ardian Bujupi auf einem Event in Berlin im November 2018

Instagram / ardianbujupi Fero47 und Ardian Bujupis Goldene Schallplatte für "Wie im Traum"

Instagram / ardianbujupi Vanessa Mai und Ardian Bujupi

