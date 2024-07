Der Ex-Kandidat Ardian Bujupi will als Juror zu DSDS zurück!

Vor 13 Jahren nahm Ardian Bujupi (33) an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil und belegte hinter Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) den dritten Platz. Im Anschluss an die Sendung ging Ardian seinen eigenen Weg als Solokünstler und landete den einen oder anderen Hit. Trotz der vielen Jahre, die seit seiner DSDS-Zeit vergangen sind, will der "Wie im Traum"-Interpret das Format nicht ganz hinter sich lassen, wie er jetzt im Interview mit RTL verrät. "Ich würde nichts im Fernsehen machen, aber DSDS schon. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich auf jeden Fall tun. Wenn ein Platz frei wird, ruft mich an", plaudert er aus und stellt dabei nicht zum ersten Mal klar, dass er bei einer erneuten Teilnahme jedoch lieber einen Platz am Jurorentisch als auf der Bühne einnehmen würde.

Ardian erinnert sich gerne an seine Zeit bei Dieter Bohlen (70) und Co. zurück. Rückblickend sei der 33-Jährige "unglaublich dankbar" für die Erfahrungen, die er in der Show sammeln durfte. "Ich finde die Liveshows gut und unterm Strich ist es eine Liveshow, bei der Menschen zeigen müssen, wie gut sie singen. Und das vergessen viele Leute", erzählt der "Paparazzi"-Interpret und fügt hinzu: "Es wird nämlich immer schmunzelnd berichtet oder sich sogar lustig gemacht. Aber der Kern der Geschichte ist ja nur Musik und ich bin überaus dankbar, dass ich zeigen konnte, wie gut oder schlecht ich dort singen konnte, die Leute mich bewerten konnten und ich die Chance hatte, vor so einem großen Publikum zu singen."

Im vergangenen Mai veröffentlichte Ardian sein siebtes und wohl vorerst letztes Soloalbum mit dem Titel "Vegeta". Er bedient verschiedene Genres und singt auf Deutsch, Englisch und Albanisch, was sich auch in den Songs seines Albums widerspiegelt. "Also, Albanisch generell funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Auch auf YouTube", erklärt Ardian im Interview und ergänzt: "Die deutschen Songs funktionieren halt besser auf Spotify." In naher Zukunft liege der Fokus des Musikers erst mal auf sich selbst und seiner Familie. "Ich habe ein Haus gekauft – und wir haben jetzt vier, fünf Monate Renovierungszeit mit meiner Lebensgefährtin. Das habe ich hinter mir gelassen – den Stress und die Arbeit und jetzt kommt halt ein neues Kapitel", betont Ardian.

Anzeige Anzeige

Action Press / Guido Ohlenbostel Ardian Bujupi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011

Anzeige Anzeige

ActionPress / STEFAN GREGOROWIUS Ardian Bujupi, Sarah Engels und Pietro Lombardi bei DSDS 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie würdet ihr es finden, wenn Ardian als Juror zu DSDS zurückkehrt? Super! Er bringt viel Erfahrung mit. Nicht so gut. Ich würde jemand anderes bevorzugen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de