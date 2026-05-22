Gegen Wunsch der Queen: Harry & Meghan vermarkten ihr Leben

Gleich zwei Royal-Expertinnen gehen derzeit in US-Medien hart mit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ins Gericht. Die Vorwürfe: Das Herzogspaar aus Sussex soll seinen royalen Status gezielt vermarkten – und damit gegen die ausdrücklichen Wünsche der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) verstoßen. Hilary Fordwich erklärte gegenüber Fox News Digital, die beiden hätten genau das als ihre Methode übernommen, was die Königin als "völlig und absolut inakzeptabel" betrachtet habe. "Jede Reise, die sie unternehmen, ist so gestaltet, dass sie einer Art Pseudo-Königstour ähnelt, da sie scheinbar fast jeden Moment monetarisieren", so Fordwich.

Auch Royal-Kommentatorin Helena Chard sieht das kritisch. Sie wirft dem Paar vor, die Grenzen zwischen privatem Geschäft und dem Königshaus zu verwischen. "Erfolgreiche arbeitende Mitglieder der königlichen Familie arbeiten als Team und unterstützen den König bei seinen Staatsaufgaben. Sie konkurrieren nicht", sagte Chard. Harry und Meghan seien sich bewusst, dass ihre internationale Bedeutung auf ihrem royalen Status beruhe – und nutzten diesen trotz ihres Rückzugs aus dem Königshaus im Jahr 2020 weiterhin aus. Das Paar habe mehrere inoffizielle Reisen unternommen, darunter nach Jordanien und Australien, bei denen sie Berichten zufolge für einige ihrer Auftritte bezahlt worden seien. Harry selbst verteidigte sich mit den Worten: "Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein. Ich bin hier und tue die Dinge, für die ich geboren wurde."

Die neuen Vorwürfe fügen sich in eine anhaltende Debatte ein, die das Paar schon länger begleitet. Erst kürzlich hatte Royal-Expertin Samara Gill Meghan vorgeworfen, "besessen von der königlichen Familie und davon, mit ihr Geld zu verdienen" zu sein. Harry und Meghan hatten das britische Königshaus im Jahr 2020 als arbeitende Royals verlassen und sind seitdem in den USA ansässig. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Queen Elizabeth, Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Balkon vom Buckingham Palast

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Imago Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018