Keine Verlobung? Jeje Lopes bekommt Promise-Ring von Teezy

Liebes-Update am Strand: Jeje Lopes und Teezy zeigen ihren Fans ein inniges Urlaubsvideo, in dem der Reality-TV-Star plötzlich ernst wird. Während beide im Sand sitzen, kuscheln und lachen, bedankt sich Teezy bei Jeje für ihre Unterstützung und Liebe. "Schatz, ich wollte dir einfach mal danke sagen, für alles. Dass ich mit dir zusammen bin, dass du mich jeden Tag liebst, für mich da bist", sagt er in dem Clip auf Instagram, den die beiden am Dienstag aus dem Urlaub posten. Dann holt er eine kleine Schatulle hervor und überreicht einen Ring. Der Moment rührt Jeje zu Tränen, sie nimmt das Schmuckstück an und fällt ihrem Freund am Strand glücklich in die Arme.

Teezy stellt klar, dass es sich nicht um einen Heiratsantrag handelt. "Ich will dir ein Versprechen geben. Weil ich dir verspreche, ich bleibe bei dir. Das ist keine Verlobung, das ist einfach nur ein Versprechen. Damit du einfach weißt, ich meine das sehr, sehr ernst mit dir", erklärt er in dem Video. Der Ring erinnert optisch zwar an einen klassischen Verlobungsring, steht hier aber für ein Commitment ohne offiziellen Antrag. Unter dem Clip findet Teezy emotionale Worte: "Die Frau, die mein Leben verändert hat. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich bin, dich in meinem Leben zu haben. Love you forever", schreibt er zu der Aufnahme, die binnen kurzer Zeit zahlreiche Reaktionen sammelt.

Jeje und Teezy hatten ihre Beziehung im Dezember öffentlich gemacht und damit Spekulationen ein Ende gesetzt. Damals setzten sie auf kuschelige Nähe vor der Kamera und deutliche Signale, wie vertraut sie miteinander sind. Seitdem teilen die beiden in den sozialen Medien immer wieder private Einblicke, die zeigen, wie selbstverständlich Zuneigung und Humor in ihrem Alltag sind. Für Fans des Paares kommt der Promise-Ring daher wie ein weiterer Baustein in einer Beziehung, die Schritt für Schritt sichtbarer wird – mit Gesten, die zwischen Strand, Musik und gemeinsamen Momenten ihre ganz eigene Sprache sprechen.

Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Reality-TV-Star

Instagram / kingmorteezy Jeje Lopes und Teezy, Weihnachten 2025

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"