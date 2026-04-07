Pietro Lombardi und "Let's Dance"-Milano zoffen sich im Netz

Pietro Lombardi (33) und der Let's Dance-Teilnehmer Milano liefern sich einen öffentlichen Streit auf Instagram. Der Sänger hatte in einer Fragerunde erzählt, woher er Milano kennt, woraufhin der Rapper einen privaten Chatverlauf der beiden veröffentlichte. In dem Screenshot ist zu sehen, wie Pietro sich darüber beschwert, dass Milano ihm nicht mehr folgt. Der Tanzshow-Kandidat reagierte mit deutlichen Worten und machte klar, dass er Pietro bereits seit ein bis zwei Jahren nicht mehr folge. "Was du über mich redest, interessiert mich auch nicht. Dafür bist du einfach nicht relevant genug in meinem Alltag", schrieb Milano. Als Spitze fügte er hinzu: "Wenn du Ablenkung brauchst, sag Bescheid, ich setze dich Freitag auf die Gästeliste bei 'Let's Dance'."

Pietro ließ diese Provokation nicht auf sich sitzen und konterte in seiner Social-Media-Story. Er kritisierte Milano scharf dafür, private Chats öffentlich zu machen. "Kindergarten, was du machst", wetterte der Musiker. Außerdem stellte er klar, dass er Milano in der Fragerunde nicht beleidigt habe. Die Bemerkung über die "Let's Dance"-Gästeliste empfand Pietro als besonders anmaßend. "Hör mal: Als du zehn Jahre alt warst, habe ich schon eine Anfrage von 'Let's Dance' bekommen. Ich hätte auch in deiner Staffel jetzt mittanzen können und vor zwei Jahren und vor sechs Jahren auch", schoss er zurück. Das Entfolgen selbst sei ihm völlig egal. Abschließend konterte der DSDS-Star: "Dass du das erste Mal im Fernsehen bist und auf cool zu machen – Bruder, du bist seit drei Jahren am Start, entspann dich mal ein bisschen."

Pietro wurde 2011 als Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und steht seitdem im Rampenlicht. Mit der Zweitplatzierten aus seiner Staffel, Sarah Engels (33), hat der Musiker einen gemeinsamen Sohn namens Alessio Lombardi (10). Aus der Beziehung mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) stammen zwei weitere Jungs namens Leano Romeo Lombardi (3) und Amelio Elija Lombardi. Milano ist wiederum ein französischer Rapper mit marokkanischer Abstammung, der 2024 auf Social Media viral ging. Nach der Trennung seiner Eltern zog Milanos Vater nach Deutschland. Der Musiker folgte ihm im Jahr 2018.

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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