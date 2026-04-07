Krise mit Romina? Christian Wolf klärt Fan-Spekulationen auf

Christian Wolf (30) hat sich jetzt zu den Gerüchten geäußert, die in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien die Runde machten. Der Unternehmer verbrachte die Osterfeiertage mit der Fitness-Influencerin Lätitia in Kapstadt, während seine Partnerin, das Model Romina Palm (26), mit der gemeinsamen Tochter Hazel bei ihrer Familie in Deutschland war. Die zahlreichen gemeinsamen Videos der beiden sorgten bei einigen Fans für Spekulationen, ob zwischen Christian und der 23-Jährigen vielleicht mehr als nur eine berufliche Beziehung läuft. In einem TikTok-Video räumte der zweifache Vater nun mit den Gerüchten auf und stellte klar, dass es sich lediglich um eine geschäftliche Zusammenarbeit handelt. "Ich feiere Lätitia einfach, denn sie ist erst, ich glaube, 23 Jahre alt. Sie verhält sich ehrlicherweise aber schon wie eine 27-Jährige und hat eine krasse Arbeitsmoral."

In dem Video erklärte Christian, dass die Spekulationen seiner Meinung nach vor allem von jüngeren Followern stammen würden. "Wenn man in der 7., 8. Klasse ist, denkt man vielleicht noch, dass, wenn ein Mann und eine Frau ein Video machen und die nicht 700 Meter Abstand zwischeneinander haben, dass die aufeinander stehen müssen", sagte er. Er arbeite aber einfach gerne mit Lätitia zusammen und habe selten Leute erlebt, die so eine Arbeitsmoral hätten, vor allem in so jungen Jahren. Besonders beeindruckt zeigte er sich davon, dass die Influencerin bis spät in die Nacht auf Nachrichten ihrer Follower antworte. "Ich mag es, Leistung zu belohnen", betonte der erfolgreiche Unternehmer und stellte klar, dass dies der einzige Grund für die gemeinsamen Videos sei. Auch Lätitia meldete sich in den Kommentaren zu Wort und bedankte sich für die Unterstützung des Unternehmers.

Christian und Romina, die 2021 durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel von Germany's next Topmodel (GNTM) bekannt wurde, machten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich und verlobten sich im April 2025. Nur einen Monat später, im Mai 2025, kam ihre gemeinsame Tochter Hazel zur Welt. Das Paar lebt auf Zypern, verbringt aber vor allem in den Wintermonaten viel Zeit in Kapstadt, wo Christian, der über Wochen hinweg eine Online-Fehde mit Komiker Oliver Pocher (48) austrägt, seine geschäftlichen Aktivitäten konzentriert. Die Familie scheint trotz der räumlichen Distanz während der Feiertage gut zusammenzuhalten, auch wenn sie die Ostertage in diesem Jahr getrennt voneinander verbrachten.

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

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Instagram / christianwolf, ActionPress / Panama Pictures Christian Wolf und Olli Pocher