Alix Earle hat nach Trennung von Tom Brady erstes Date

Alix Earle (25) wagt sich wieder auf den Dating-Markt. Die Influencerin teilte am Montag in einem TikTok-Video mit ihren Followern, dass sie ein erstes Date mit einem unbekannten Mann haben würde. Vier Monate nach ihrer Trennung von NFL-Spieler Braxton Berrios fühlt sich die Social-Media-Bekanntheit dabei sichtlich nervös. "Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich fühlen soll", gestand sie in dem Clip. "Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe – aber ich habe einfach ein nervöses Gefühl im Bauch." Der geheimnisvolle Verehrer hatte sich zuvor in ihre Direktnachrichten geschlichen, und zwar mit einer Nachricht über Hautpflege, was ihre Aufmerksamkeit geweckt hatte. Schließlich hat sie jüngst ihre eigene Pflegeserie herausgebracht.

Für das Date planten die beiden eine Fahrt nach Malibu, einen Spaziergang am Strand und ein gemeinsames Essen. Trotz der aufregenden Neuigkeit gab Alix zu, dass es sich "falsch anfühlt", nach ihrer letzten Beziehung schon wieder mit einem neuen Mann auszugehen. "Es sind jetzt etwa vier Monate seit meiner Trennung vergangen. Aber wisst ihr was? Es fühlt sich immer noch komisch an", erklärte sie. Im Dezember hatte das Magazin People bestätigt, dass Alix und Braxton nach über zwei Jahren ihre Beziehung beendet hatten. In einem tränenreichen TikTok-Video hatte die Influencerin später erklärt, dass sie die Entscheidung getroffen hatten, weil sie nicht "das sein konnte, was Braxton braucht", während er seinen anspruchsvollen NFL-Zeitplan jonglierte und sie gleichzeitig die 34. Staffel von Dancing with the Stars drehte.

Zuletzt wurde Alix vorübergehend mit dem pensionierten NFL-Quarterback Tom Brady (48) in Verbindung gebracht, nachdem die beiden zunächst auf derselben Silvesterparty in St. Barths gesichtet worden waren und sich dann während des Super Bowl-Wochenendes auf einer Party in San Francisco öffentlich trafen. Eine Quelle hatte People im Februar verraten, dass die beiden "miteinander rumgemacht haben". Offiziell bestätigt wurde dies jedoch nicht. Die Zeit nach ihrer Beziehung mit Braxton war für die Content-Creatorin von Stimmungsschwankungen und Selbstzweifeln geprägt gewesen, besonders die Umstellung auf ihr neues Leben als Single hatte ihr zu schaffen gemacht.

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Getty Images Alix Earle bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

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Getty Images Braxton Berrios und Alix Earle im Februar 2024

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Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin