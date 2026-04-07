Prinzessin Mette-Marit hat Respekt des Königspaares verloren

Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen scheint nach den Skandalen der vergangenen Monate nicht nur das Vertrauen der Öffentlichkeit, sondern auch das ihrer eigenen Familie verloren zu haben. Wie das norwegische Magazin Se og Hør berichtet, sollen König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) sich intern von ihrer Schwiegertochter distanziert haben. Besonders deutlich wurde dies bei einem Geburtstagsessen für Prinzessin Astrid (94) Mitte Februar im Palast, zu dem die 94-Jährige von Königin Sonja persönlich eingeladen worden war. Während neben dem Geburtstagskind auch König Harald und Kronprinz Haakon (52) anwesend waren, fehlte von Mette-Marit jede Spur – ein ungewöhnliches Bild für die sonst so vereint auftretende norwegische Königsfamilie.

Insider berichten dem Magazin zufolge von einer "eisigen Atmosphäre" zwischen der Kronprinzessin und dem Königspaar. Die Situation sei nicht nur in menschlicher, sondern auch in institutioneller Hinsicht "dramatisch". König Harald und Königin Sonja seien "völlig ratlos" und wüssten nicht mehr, was das Richtige sei oder ob es überhaupt noch gute Lösungen gebe. Grund für die zunehmende Entfremdung sind vor allem Mette-Marits frühere Kontakte zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sowie der laufende Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29). Auch ein großes Interview, in dem sich die dreifache Mutter für ihr Verhältnis zu Epstein rechtfertigte, habe die Lage kaum verbessert.

Die 52-Jährige, die einst als freundlich und nahbar galt und sich als verlässliches Mitglied der Königsfamilie etabliert hatte, steht nun massiv in der Kritik. Seit ihrer Hochzeit mit Haakon hatte sich Mette-Marit das Vertrauen des norwegischen Volkes und ihrer Schwiegereltern erarbeitet – doch die Veröffentlichung der Epstein-Akten zog sie in die Tiefe. Neben den familiären Spannungen halten sich seit Wochen hartnäckige Gerüchte über eine Ehekrise zwischen ihr und dem Kronprinzen. Im Palast wurden laut Medienberichten in mehreren Krisensitzungen bereits verschiedene Szenarien durchgespielt, auch eine Trennung des Paares wurde als theoretische Option diskutiert. Die norwegische Monarchie, so heißt es aus Palastkreisen, stehe in diesem Szenario nun an einem Scheideweg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen, 24. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Sonja und König Harald von Norwegen, 2022

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen