Taylor Frankie Paul will einstweilige Verfügung gegen Ex

Taylor Frankie Paul (31), bekannt aus "The Secret Lives of Mormon Wives", hat einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner Dakota Mortensen (33) eingereicht. Laut People wirft Taylor ihm in den Gerichtsunterlagen ein "Muster missbräuchlichen Verhaltens und kontrollierender Einflussnahme" in ihrer gemeinsamen Beziehung vor. Sie schildert mehrere Vorfälle, bei denen Dakota gewalttätig geworden sein soll. Einen besonders schwerwiegenden Vorfall datiert Taylor auf den 23. Februar: Damals soll Dakota sie in seinem Truck weggefahren haben, während ihre drei Kinder allein zu Hause schliefen. In dem Fahrzeug habe er ihr den Kopf gegen das Armaturenbrett geschlagen und sie an Knie und Ellenbogen getroffen. Der Antrag fordert außerdem, dass auch ihr gemeinsamer zweijähriger Sohn Ever unter die Schutzanordnung fällt.

Die Gerichtsverhandlung zwischen Taylor und Dakota wurde sogar per Livestream übertragen. Taylor muss sich mit mehreren polizeilichen Ermittlungen auseinandersetzen. Im Jahr 2023 bekannte sie sich der schweren Körperverletzung schuldig, nachdem sie beschuldigt worden war, Dakota bei einem Vorfall mit einem Stuhl attackiert zu haben. Im Februar wurde eine weitere Untersuchung eingeleitet, die einen neuen mutmaßlichen Angriff auf Dakota zum Gegenstand hatte. Eine dritte polizeiliche Ermittlung wurde im März eröffnet, nachdem Dakota sich mit Vorwürfen über einen angeblichen Vorfall aus dem Jahr 2024 an die Behörden gewandt hatte. Dakota hatte bereits am 19. März eine einstweilige Verfügung gegen Taylor beantragt und das vorläufige Sorgerecht für Ever erhalten. Taylors Lager bezeichnete Dakotas Schritte als gezielten Versuch, ihre Karriere zu sabotieren – so hält es auch Taylors eigener Schutzantrag fest. Eine Sprecherin erklärte zuvor, das im März aufgetauchte Video aus dem Jahr 2023 "lasse den Kontext bewusst weg" und sei Teil einer "verachtenswerten Kampagne" gegen sie.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen haben für Taylor spürbare Konsequenzen jenseits des Gerichtssaals. ABC strich ihre bereits abgedrehte Staffel von The Bachelorette nur drei Tage vor der geplanten Ausstrahlung. Auch die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" wurden pausiert. In diesem Kontext hatte Taylor sich Anfang April erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und auf Instagram geschrieben: "Die letzten 40 Tage fühlten sich an wie die Hölle auf Erden." Aus dem Umfeld der 31-Jährigen verlautete laut People, dass ihr nahestehende Menschen sich Sorgen um ihr Wohlbefinden machen. Taylor selbst hatte gegenüber ihren Followern erklärt, ihr Glaube halte sie gerade aufrecht – und dass sie sich von der mormonischen Kirche zu distanzieren beginne.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean