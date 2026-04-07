Selena Gomez feiert magisches Regiedebüt mit den Russos

Selena Gomez (33) hat einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die Sängerin und Schauspielerin wird bei der ersten Folge der dritten Staffel von "Wizards Beyond Waverly Place" erstmals Regie führen. Auf Instagram verkündete die 33-Jährige am 6. April stolz, dass sie nun offiziell Mitglied der "Directors Guild of America" sei. Dazu teilte Selena ein Foto eines Drehbuchs, auf dem deutlich zu lesen war: "Directed by Selena Gomez". Für die Beauty-Unternehmerin, die in der Originalserie "Wizards of Waverly Place" von 2007 bis 2012 als zauberhafte Teenagerin Alex Russo bekannt wurde, ist dieser Schritt ein ganz besonderer Moment.

Die dritte Staffel der Revival-Serie, in der Selena an der Seite ihres Serienbruders David Henrie (36) zurückkehrte, wird zugleich das Ende der Russo-Saga markieren. Laut dem Magazin Variety wird die kommende Staffel die Geschichte um Billies Suche nach ihrer Mutter Alex fortsetzen, nachdem sich die Zauberin im Staffelfinale geopfert hatte, um ihre Tochter Billie Russo vor deren bösem Großvater zu beschützen. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Schauspielerin dankbar dafür, bei der Verabschiedung von den Russos ein Mitspracherecht zu haben.

Für Selena hat die Disney-Serie eine ganz besondere Bedeutung. Vor dem Start der Revival-Serie im Jahr 2024 erklärte sie gegenüber dem Magazin People, dass die Show ihr alles gegeben habe, was sie heute besitze, und dass sie niemals vergessen werde, wo sie angefangen habe. Aktuell arbeitet die 33-Jährige parallel auch an weiteren großen Projekten: Das Studio Miramax hat sich die Rechte an einem Biopic über die legendäre Musikerin Linda Ronstadt gesichert, in dem Selena die Hauptrolle spielen könnte. Die vielseitige Künstlerin beweist damit einmal mehr, dass sie sich nicht auf eine Rolle festlegen lässt – ob als Sängerin, Schauspielerin, Beauty-Unternehmerin oder nun als Regisseurin.

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Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

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Getty Images David Henrie, Selena Gomez und Jake T. Austin, Schauspieler

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Getty Images Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009