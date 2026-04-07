Seltene Einblicke: Anna Maria Mühe am Meer mit Tochter

"Spieleabend"-Star Anna Maria Mühe (40) hat ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gewährt. Die Schauspielerin verbrachte die Ostertage mit ihrer dreizehnjährigen Tochter an einem sonnigen Ort am Meer und teilte dabei einen Schnappschuss des Teenagers in ihrer Instagram-Story. Auf dem Bild trägt das Mädchen, das aus der Beziehung mit Regisseur Timon Modersohn stammt, ein weißes Kleid mit einem farblich passenden Haarband und einem gelben Pullover. "Mit meinem großen Mädchen", schrieb die 40-Jährige zu der Aufnahme. Zudem postete Anna Maria ein Foto von sich selbst mit gespitzten roten Lippen und sendete ihren knapp 99.000 Followern "Küsse aus dem Urlaub".

Wo genau die Mutter-Tochter-Auszeit stattfand, verriet die Schauspielerin, die ihr Privatleben in der Regel vor den Augen der Öffentlichkeit verbirgt, nicht. Auch ließ sie offen, ob ihr Ehemann Lucas Gregorowicz (49), den viele aus dem Kinofilm "Lammbock" oder der Serie "Vorstadtweiber" kennen dürften, die beiden auf der Reise begleitete oder ob es sich um eine reine Mutter-Tochter-Zeit handelte. Der gelbe Pullover des Teenagers deutete jedenfalls darauf hin, dass es in der Urlaubsgegend abends noch etwas frisch war. Fotos ihrer Tochter teilt Anna Maria äußerst selten auf Social Media – zuletzt zeigte sie das Kind an dessen zehntem Geburtstag auf Instagram.

Anna Maria und Lucas hatten im August vergangenen Jahres in der malerischen Toskana geheiratet und ihr Patchwork-Familienglück damit perfekt gemacht. Über ihre Tochter sprach die Schauspielerin im Februar im Interview mit dem Magazin Gala und betonte dabei, dass Dating-Tipps für das Kind noch "viel zu früh" seien. "Sie ist zwölf, da ist alles noch in ganz trockenen Tüchern", erklärte sie damals lachend. Sich selbst beschreibt Anna Maria als "Löwenmutter", die sich immer vor ihr Kind stellen würde, sollte ihm jemand etwas antun wollen. Mit Helikopter-Eltern könne sie jedoch nichts anfangen – diese finde sie sogar anstrengend.

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IMAGO / Marja Anna Maria Mühe, Schauspielerin

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IMAGO / BREUEL-BILD Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz im Januar 2024

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Getty Images Anna Maria Mühe mit ihrem Bambi