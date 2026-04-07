Nach Haarausfall: Tobias Wolf hat zwei Knoten in Schilddrüse

Bei Maren Wolf (33) und ihrem Mann Tobias Wolf überschlagen sich derzeit die Sorgen: Der Vater eines Sohns hat sich nach seinem plötzlich einsetzenden, kreisrunden Haarausfall nun ausführlich von einem Spezialisten durchchecken lassen – mit einem beunruhigenden Zwischenergebnis. Tobias erzählt in seiner Instagram-Story: "Ich war beim Endokrinologen und habe einmal wirklich alles abgegeben. Der erste Ultraschall von meiner Schilddrüse hat gezeigt, dass ich da zwei Knoten habe, aber dass die Knoten nicht so groß sind, dass man da sofort etwas machen müsste." Trotzdem müsse die Schilddrüse regelmäßig kontrolliert werden.

In seiner Story erklärt Tobias, dass der Besuch beim Endokrinologen nur der erste Schritt auf der Suche nach der Ursache für seinen starken Haarausfall war. Zusätzlich hat Tobias ein großes Blutbild machen lassen – die Ergebnisse erwartet er morgen. Erst dann wird sich entscheiden, ob er wie geplant gemeinsam mit Maren in die USA fliegen kann. Ohne genaue Details zu nennen, ergänzt der YouTuber mit besorgniserregenden Worten: "Oder ob wir es sein lassen müssen und ich mich in erneute Behandlung geben muss, weil noch etwas anderes ist."

Für seine Ehefrau Maren ist die aktuelle Situation emotional sehr belastend. Die Influencerin zeigt sich in ihren Storys verweint und berichtet: "Seit fast zwei Wochen fallen ihm alle Haare aus und wir checken gerade einiges ab! Tut mir leid, dass ich mich so wenig melde, aber ich kämpfe gerade einfach auch mit der Situation und mache mir Sorgen." Sie wolle sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher bei ihrer Community melden. Vor Kurzem hatten die Influencer noch großen Grund zur Freude, denn ein sehnlichst erwarteter Termin in der Kinderwunschklinik wurde endlich bestätigt. Ob dieser nach den jüngsten Entwicklungen wahrgenommen werden kann, thematisierten die zwei bisher nicht.

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, YouTuber

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Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolfs kreisrunder Haaraufall

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