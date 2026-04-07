Geschlechts- und Trisomietest: Michelle Kaminsky gibt Update

Realitystar Michelle Kaminsky hat ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Die werdende Mama ließ einen nicht-invasiven Pränataltest durchführen, um mögliche Trisomien 13, 18 und 21 mit hoher Sicherheit auszuschließen oder festzustellen. Für den NIPT musste Michelle rund 250 Euro selbst zahlen. In ihrer Instagram-Story berichtete sie anschließend von ihrem Arzttermin und den Messungen. Der behandelnde Arzt sei eher "reserviert" gewesen, erzählte sie ihren Followern. Trotzdem war der Besuch für Michelle und ihren Partner Lukas ein besonderes Erlebnis: "Wir haben einen Ultraschall gemacht und das erste Mal den Herzschlag gehört. Es ist verrückt, was man alles während des Ultraschalls gesehen hat."

Der Arzt habe "alles ausgemessen" und erklärt, dass es bestens aussehe, berichtete die Influencerin weiter. "Auch die Nackenfalte haben wir ausgemessen", erzählte Michelle. Hier sei alles ebenfalls in Ordnung gewesen. Ferner schwärmte die Influencerin über das, was sie auf den Aufnahmen erkennen konnte – und plauderte sogar ihre Vermutung über das Babygeschlecht aus: "Wir haben die Füßlein gesehen, die waren so süß. Ich vermute, dass ich etwas zwischen den Beinen gesehen habe – vielleicht wird es ein Junge, aber Lukas sagt, ich spinne, aber ich denke schon."

Bekannt wurde Michelle durch zahlreiche Auftritte im Reality-TV – unter anderem auch gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Marc-Robin Wenz in der Show Prominent getrennt. Bereits vor Monaten teilte die Influencerin ihre Schwangerschaft auch mit Marc-Robin. Der reagierte beim Telefonat ganz direkt und entgegnete: "Ich weiß, was jetzt kommt. Positiv." Nach einer freundlichen Gratulation konnte er sich aber einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Oh mein Gott, Kaminsky wird wieder fett." Michelle nahm den Spruch mit Humor und nannte ihren Ex anschließend einen "coolen Onkel".

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Partner, März 2026

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas, Februar 2026

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TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky