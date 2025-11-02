Ex-Security verklagt Offset wegen Körperverletzung

Rapper Offset (33) sieht sich derzeit rechtlichen Problemen ausgesetzt: Jim Sanchez, ein ehemaliger Sicherheitsmann, verklagt den Musiker wegen Körperverletzung und seelischen Leids. Der Vorfall soll sich laut TMZ im März in einer Filiale der MedMen-Kette nahe des Flughafens von Los Angeles ereignet haben, als Jim Offset um einen Ausweis bat. Laut der Klage habe der Musiker daraufhin aggressiv reagiert, ihn angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Begleitpersonen von Offset sollen sich ebenfalls an der Attacke beteiligt haben. Jim erlitt dabei so starke Kopf- und Nackenschmerzen, dass er medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Offsets Vertreter bestreiten die Vorwürfe entschieden und stellen den Vorfall anders dar. Sie schildern, dass der Sicherheitsmann den Musiker zuerst bedrängt und sogar angespuckt habe, wodurch es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. TMZ berichtete weiter, dass Offset dem Sicherheitsmann einen Schlag versetzt haben soll, woraufhin dieser wiederum Pfefferspray gegen den Rapper und dessen Begleiter eingesetzt haben soll. Nun muss der Fall vor Gericht geklärt werden, da Sanchez Klage wegen Angriff, Körperverletzung und emotionalem Schaden eingereicht hat.

Parallel zu diesen juristischen Problemen befindet sich Offset mitten in einer turbulenten Scheidung von Cardi B (33). Das Paar hatte sich 2017 in einer heimlichen Zeremonie das Ja-Wort gegeben, steht jedoch seit Juli 2024 vor der Scheidung. Während Cardi kürzlich ihre Schwangerschaft mit Stefon Diggs bekannt gab, beschuldigte sie Offset, sie während der Trennung belästigt und bedroht zu haben. Das Ex-Paar teilt sich drei gemeinsame Kinder, darunter Tochter Kulture und Sohn Wave. Trotz der aktuellen Differenzen war ihre Beziehung immer wieder in den Schlagzeilen, besonders durch frühere Trennungen und Versöhnungen.

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Rapper Offset im September 2019 in New York City

Getty Images Cardi B und Offset