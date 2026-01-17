Im Scheidungsdrama: Offset muss Millionen-Schulden zahlen

Offset (34) hat eine dicke Rechnung beglichen. Nach Informationen von Us Weekly wurde am 26. Dezember 2025 eine Pfändung der Steuerbehörde IRS aufgehoben. Der Rapper soll demnach umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro an ausstehenden Steuern für das Jahr 2022 überwiesen haben. Die entsprechende Forderung war ursprünglich am 3. April 2024 eingetragen worden. Ganz schuldenfrei ist er damit allerdings nicht: Weitere Forderungen laufen weiter. Unter anderem erheben Behörden im Bundesstaat Georgia einen Betrag im hohen sechsstelligen Bereich.

Offsets Auseinandersetzungen mit den Steuerbehörden fallen mitten in seinen erbitterten Rosenkrieg mit Ex Cardi B (33). Die "I Like It"-Interpretin behauptete sogar im September 2025 auf Instagram, dass sich ihr Partner wegen seiner Schulden nicht scheiden lassen wollte. "Der einzige Grund, warum ich noch verheiratet bin, ist, dass jemand will, dass ich seine Steuern bezahle", behauptete sie und fügte hinzu: "Der einzige Weg, wie ich aus meiner Ehe herauskomme, ist, wenn ich die Steuern von jemand anderem bezahle, obwohl ich meine eigenen bezahle, und ihm eine meiner Immobilien überlasse."

Offset und Cardi wurden 2017 ein Paar. Gemeinsam haben sie die Kinder Kulture, Wave und Blossom. Cardi bekam im November 2025 zudem einen weiteren Spross mit Footballstar Stefon Diggs. Offset, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heißt, scherzte daraufhin im Netz, dass der Nachwuchs in Wirklichkeit von ihm sei. Sein Sprecher stellte jedoch kurz darauf klar, dass diese Aussage nicht ernst gemeint sei. Cardi war allerdings nicht zum Lachen zumute. Auf X schrieb sie: "Ihr denkt, es ist alles Spaß, bis es zu spät ist."

Imago Offset, Rapper

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihren vier Kindern

