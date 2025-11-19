Nach Vorwürfen von Cardi: Offset löscht seinen Insta-Account

Offset (33) und Cardi B (33) lieferten sich kürzlich einen kleinen Rosenkrieg im Netz: Der Rapper äußerte Anspielungen zur Vaterschaft von Cardis viertem Baby, woraufhin die Rapperin in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X schrieb, sie fühle sich "bedroht" und seit über einem Jahr "belästigt". Nun scheint Offset auf die Anschuldigungen reagiert zu haben – er hat sein Instagram-Konto deaktiviert. Sein Profil ist nicht mehr auffindbar. Stattdessen erscheint die Meldung, der Link sei defekt oder das Konto entfernt worden. Ob der Schritt tatsächlich im Zusammenhang mit den Vorwürfen steht, bleibt jedoch unklar.

Der Migos-Star postete kurz eine brisante Zeile auf Instagram und löschte sie wieder: Nachdem bekannt geworden war, dass Cardi und ihr neuer Partner Stefon Diggs ihren Sohn begrüßt haben, schrieb er in seiner Story: "Mein Kind, lol." Die 33-Jährige reagierte sofort und erklärte auf X: "Ihr denkt, das ist so lustig, und das ist es nicht... Es ist über ein Jahr her und ich werde immer noch belästigt und bedroht, bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, dass mein Leben in Gefahr ist... Es ist alles Spaß und Spiel, bis es zu spät ist", stellte sie klar.

Die Beziehung der beiden Musiker war schon früher von Turbulenzen geprägt, und nach dem Einreichen der Scheidungspapiere im vergangenen August nahmen die Spekulationen in den sozialen Netzwerken erneut zu. Offset hatte bereits zuvor die frische Beziehung der Rapperin mit Stefon als "PR-Move" für ein Album bezeichnet. Cardi bestätigte daraufhin die Geburt ihres Sohnes mit einem emotionalen Post: "Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Saison. Von vorn anzufangen ist nie leicht, aber es hat sich so gelohnt! Ich habe neue Musik und ein neues Album in die Welt gebracht! Ein neues Baby in meiner Welt und noch ein Grund, die beste Version von mir zu sein."

IMAGO / Bestimage Offset und Cardi B, Juli 2023

IMAGO / Bestimage Offset, Rapper

IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin