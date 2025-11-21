Stefon Diggs äußert sich erstmals zu Baby mit Cardi B

Stefon Diggs und Cardi B (33) haben allen Grund zur Freude: Die Rapperin brachte am 4. November einen kleinen Jungen zur Welt. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind mit dem NFL-Star. Seitdem hat die frischgebackene Mama erste Bilder ihres Sohnes auf Instagram geteilt, darunter ein Foto, das sie mit dem Baby in einem Raum voller Krankenhausausstattung zeigt. Stolz kommentierte Stefon die Bilder: "Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz! Ich liebe dich" und "Da ist er ja". Ihren Spitznamen für den Neuzuwachs, "Baby Brim", ließ er ebenfalls in den Kommentaren fallen, während der Name des Babys weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis bleibt.

Das frische Familienglück von Cardi B und Stefon sorgt derzeit für reichlich Aufmerksamkeit. Besonders ein Foto des kleinen Jungen lässt Fans dahinschmelzen: Der Mini-Nachwuchs trägt eine Mütze und einen Strampler im Look der New England Patriots – ein unübersehbarer Gruß an Papas Football-Leidenschaft. Bereits vor der Geburt hatte Cardi betont, wie energiegeladen sie diese neue Lebensphase erlebt. "Ich fühle mich stark und mächtig, während ich all diese Dinge tue und gleichzeitig ein Baby erschaffe", erklärte sie damals.

Stefon, der neben seinem Beruf als Footballer bereits Vater von zwei Töchtern ist, zeigt sich begeistert vom neuen Vaterglück. In einem früheren Interview scherzte er, dass er sich darauf freue, seinen Sohn später zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren. Auch Cardi B bringt bereits viel Erfahrung als Mutter in die junge Familie ein: Sie hat zwei Töchter und einen Sohn mit ihrem Ex-Partner Offset (33). Die frischgebackenen Eltern scheinen ihr gemeinsames Familienglück zu genießen und freuen sich auf die kommende Zeit mit ihrem jüngsten Familienmitglied.

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Instagram / iamcardib Cardi Bs neugeborener Sohn im November 2025

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn