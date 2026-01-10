Celina Powell erhebt schwere Vorwürfe gegen Rapper Offset

Neue Vorwürfe gegen Offset (34) schlagen online Wellen: Influencerin Celina Powell behauptet, der Rapper habe ihr 15.000 Dollar geliehenes Geld nicht zurückgezahlt und sie eingeschüchtert. Die Aussagen machte sie am Freitag auf Instagram, in denen sie ihre Follower aufforderte, "zu Offset zu schauen", falls ihr etwas zustoße. Laut Celina habe er das Geld verzockt, nun drohe er ihr. Als Beleg teilte sie ein inzwischen gelöschtes FaceTime-Video, in dem Offset gereizt wirkt und sagt: "S*** ain't sweet." Der Streit kocht damit erneut hoch – und spielt sich einmal mehr im Netz ab. Ein Ex-Security von Offeset, soll den Rapper in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung verklagt haben.

Celina schrieb weiter, sie sei es leid, vor Offset Angst zu haben, nur weil sie seit Wochen versuche, das Geld zurückzubekommen. Das FaceTime-Video zeigt die beiden im heftigen Wortwechsel, der Rapper wirkt unzufrieden, während Celina ihre Forderung wiederholt. Die Influencerin legte zuletzt nach und verbreitete ein Foto, das Offset schlafend zeigen soll, versehen mit der Anspielung, man habe in der Nacht zuvor ein Tape gemacht. Bereits 2017 eskalierte die Fehde öffentlich: Damals warf Offset Celina Erpressung über 50.000 Dollar vor, während Medienquellen betonten, Celina habe ähnliche Anschuldigungen auch gegen Chief Keef und Fetty Wap (34) erhoben. Auf aktuelle Nachfragen zu den neuen Vorwürfen reagierte Offset bisher nicht.

Celina Powell ist als Netz-Persönlichkeit vor allem wegen ihrer Verbindungen in die Hip-Hop-Szene bekannt und inszeniert ihr Privatleben seit Jahren öffentlich – oftmals mit provokanten Gesten, knappen Botschaften und Screenshots aus Privatnachrichten. Offset, bürgerlich Kiari Kendrell Cephus, zählt zu den prägenden Gesichtern des Trap-Zeitalters, zeigt sich abseits der Bühne gerne familiennah und teilt gelegentlich humorvolle Einblicke in den Alltag. Zwischen beiden prägten über Jahre Screenshots, Andeutungen und gegenseitige Vorwürfe die Dynamik – eine On-off-Online-Story, die immer wieder neue Kapitel bekam, sobald einer der beiden eine Nachricht, ein Bild oder einen Clip veröffentlichte.

Instagram / celinapowell Celina Powell, Influencerin

Getty Images Offset, September 2023

IMAGO / Bestimage Offset, Rapper