Reunion möglich? Kate Merlan neckt Ex Jakub zum Hochzeitstag

Eigentlich sind Kate Merlan (38) und Jakub Jarecki (30) seit geraumer Zeit getrennt. Vergangenes Jahr entschieden sie sich endgültig, die Scheidung einzureichen. Dazu kam es aber bisher nicht. Trotz der gescheiterten Ehe scheinen die beiden Realitystars aber mittlerweile ein harmonisches Verhältnis zu pflegen. Am 18. November hätten sie bereits ihren vierten Hochzeitstag gefeiert – für Kate Anlass genug, ein Bild von sich und Jakub bei Instagram zu posten. Dabei kann sie sich auch nicht verkneifen, ihn ein wenig zu necken. "18. November 2025 – vierter Hochzeitstag. Das könnten wir sein – aber du nervst", schreibt sie mit einem Zwinker-Smiley.

Die Fans sind in den Kommentaren richtig angetan und viele betonen, dass Kate und Jakub eigentlich füreinander bestimmt sind. Auch Kollegen aus dem Reality-TV sind davon überzeugt. So schreibt beispielsweise Marlisa Rudzio (36): "Ihr gehört einfach zusammen." Zu dem aktuellen Stand ihrer Beziehung wollen die beiden sich nicht äußern. Allerdings gibt es immer wieder Anzeichen, dass sie ihrer Ehe vielleicht noch eine Chance gegeben haben könnten. Bei vereinzelten Gelegenheiten sieht man die Influencerin und den Ex-Fußballer nämlich zusammen im Netz. Die Gründe dafür sind aber meist ihre beiden Hunde. "Wir haben zwei Hunde. Das sind unsere Kinder. Und wir haben geteiltes Sorgerecht. Die gehören zu 50 Prozent ihm und zu 50 Prozent mir. Und dementsprechend ist unser Kontakt nach wie vor natürlich sehr eng", erklärte Kate gegenüber Promiflash.

Die Liebesgeschichte von Kate und Jakub gleicht einer Achterbahnfahrt mit jeder Menge Höhen und Tiefen. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit 2022 trennten sie sich das erste Mal. Weil der Sportler dann mit einer anderen Frau gesehen wurde, bestätigte die 38-Jährige, dass die Beziehung vorbei sei und es kein Zurück gebe. Aber auch im Anschluss bewegten die beiden sich immer zwischen Streit und Versöhnung. Erst im Frühjahr dieses Jahres lagen sie wieder im Clinch. Das Fass zum Überlaufen brachte Jakubs Andeutung, seine Ex date den Rapper Finch (35), womit sie ihn eifersüchtig machen wolle. Ihm platzte so sehr der Kragen, dass er danach im Netz zurückrudern musste: "Meine Worte ihr gegenüber waren definitiv zu hart. Allerdings muss ich ehrlich sein: Seit ich weiß, wie oft sie sich mit Finch getroffen hat, habe ich nur noch Kopfkino! Wer seine vulgären Texte kennt, weiß, was die zwei miteinander gemacht haben."

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki, ehemaliges Reality-Pärchen

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki