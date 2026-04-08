Matthew Perrys Stiefmutter fordert Höchststrafe für Dealerin

Fast drei Jahre nach dem tragischen Tod von Matthew Perry (†54) hat sich dessen Stiefmutter Debbie Perry nun mit einem eindringlichen Appell an das Gericht gewandt. In einer Opfererklärung, die sie am vergangenen Dienstag eingereicht hat, fordert sie die Höchststrafe für Jasveen Sangha – jene Frau, die von Staatsanwälten als "Ketamin-Königin" bezeichnet wird und eine zentrale Rolle im Tod des Friends-Stars gespielt haben soll. "Der Schmerz, den du Hunderten, vielleicht sogar Tausenden zugefügt hast, ist irreversibel", schrieb Debbie laut dem People Magazine in ihrer Erklärung. Sie habe sich bewusst für einen Weg entschieden, der Menschen schade, obwohl sie genug Talent für Geschäfte gehabt hätte, um auf andere Weise Geld zu verdienen.

Am Ende ihres Schreibens bittet Debbie das Gericht: "Bitte geben Sie dieser herzlosen Frau die höchstmögliche Haftstrafe, damit sie anderen Familien wie unserer nicht mehr wehtun kann." Jasveen ist eine von fünf Angeklagten in diesem Fall, die laut People Magazine ein Netzwerk von Lieferanten gebildet haben sollen, das Matthews Sucht ausnutzte. Die 42-Jährige gestand im Rahmen der Verhandlung, dem Schauspieler im Oktober 2023 in mehreren Transaktionen Dutzende Fläschchen mit flüssigem Ketamin verkauft zu haben. Seit ihrer Festnahme im August 2024 sitzt Jasveen in Bundesgewahrsam und plädiert als Ersttäterin dafür, dass ihre Untersuchungshaft auf die mögliche Haftstrafe angerechnet wird. Die Staatsanwaltschaft fordert hingegen eine Haftstrafe von 15 Jahren, gefolgt von drei Jahren unter Aufsicht.

Matthew wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" weltberühmt und sein Tod erschütterte Fans auf der ganzen Welt. Lisa Kudrow (62), die in der Serie an Matthews Seite spielte, verriet kürzlich gegenüber E! News, dass ihr die alten Folgen heute Trost spenden: "Nachdem Matthew gestorben ist, liefen Marathons im Fernsehen und es war wirklich tröstlich, die Show zu schauen." Während Matthews Familie, Kollegen und Fans weiterhin trauern, bleibt nun abzuwarten, wie das Urteil für Jasveen ausfallen wird. Die Anhörung zur Strafzumessung ist für den 8. April angesetzt.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Matthew Perry im Oktober 2006

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