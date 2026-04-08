Lori Loughlin datet wieder und genießt neues Lebensglück

Fünf Monate nach der Trennung von ihrem Ehemann Mossimo Giannulli (62) wagt sich Lori Loughlin (61) wieder zurück ins Dating-Leben. Die Schauspielerin hat sich nach dem Liebes-Aus im Oktober 2025 dazu entschieden, neue romantische Kontakte zu knüpfen, wie eine Quelle dem Magazin Us Weekly verriet. "Lori hat sich nach ihrer Trennung von Mossimo wieder da rausgewagt und datet wieder", erklärte der Insider. Die Schauspielerin halte es dabei jedoch locker und unkompliziert. "Es ist nichts Ernstes", betonte der Informant, doch Lori habe das Gefühl, dass sie "ihren Funken zurückbekommen" habe.

Die Full House-Darstellerin befinde sich derzeit in einer "wirklich guten mentalen Verfassung", wie der Insider weiter ausführte: "Der Staub hat sich gelegt, und sie genießt wirklich diese Phase ihres Lebens, ihre Unabhängigkeit, verbringt viel Zeit mit ihren Mädchen und hat Spaß." Loris Freundinnen würden sie dabei tatkräftig unterstützen und versuchen, sie zu verkuppeln. "Sie hat einfach Spaß damit. Sie fühlt, dass ihr Leben in letzter Zeit besser und weniger belastend geworden ist", stellte die Quelle klar. Ein zweiter Informant bestätigte gegenüber Us Weekly, dass die Schauspielerin zwar "immer noch dabei ist, ihre Scheidung zu verarbeiten", sich aber auf ihre Freundinnen stütze und Spaß habe.

Im vergangenen Jahr hatte Lori nach 28 Jahren Ehe den Entschluss gefasst, sich endgültig von Mossimo zu trennen. Wie das Magazin Page Six damals berichtete, sollen belastende Nachrichten und E-Mails, die die Schauspielerin auf Mossimos Handy fand, das Vertrauen zwischen den beiden zerstört haben. Schon seit dem Skandal um die gefälschten Zulassungen ihrer beiden Töchter soll die Ehe stark belastet gewesen sein. Beide hatten sogar kurze Haftstrafen absitzen müssen.

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Getty Images Lori Loughlin bei der "When Calls the Heart & Hope Valley: 1874" Celebration im Sun Rose Hotel in West Hollywood

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Getty Images Bei "An Unforgettable Evening": Lori Loughlin im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026

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Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin, 2001 in Hollywood