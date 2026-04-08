Vicky Pattison offenbart: Kinderwunsch mit Ercan bestätigt

Vicky Pattison (38) und ihr Ehemann Ercan Ramadan haben eine bedeutende Entscheidung getroffen: Das Paar möchte eine Familie gründen. Die 38-jährige TV-Persönlichkeit, die im August 2024 den 32-jährigen Ercan heiratete, war sich lange Zeit unsicher, ob die beiden Kinder bekommen wollen. Bisher waren die Reality-TV-Stars glückliche Hundeeltern ihrer zwei Labradore Milo und Max. Doch in ihrer neuen zweiteiligen Show "Vicky Pattison: Maybe, Baby?" auf E4 gehen sie der Frage nach, ob sie ihren Kinderwunsch in die Tat umsetzen wollen. Während der Sendung treffen Vicky und Ercan Menschen, die den Weg der Leihmutterschaft oder Adoption gegangen sind, um alle Möglichkeiten zu erkunden, wie man eine Familie gründen kann.

In der Sendung äußerte Vicky ihre größten Bedenken bezüglich einer möglichen Mutterschaft. Die Britin machte sich Sorgen, wie sich ein Baby auf ihre TV-Karriere auswirken könnte, die sie endlich an den Punkt gebracht hat, von dem sie immer geträumt hatte. Zudem befürchtete sie, keine gute Mutter zu sein. Unterstützung bekam sie von ihrem langjährigen Freund Pete Wicks (37), einem ehemaligen "TOWIE"-Star, der seit über 15 Jahren mit Vicky befreundet ist. Als sie ihn fragte, ob er sich eines Tages Kinder wünsche, antwortete Pete aufrichtig: "Ja, ich würde gerne in der Position sein, das zu können. Ich beneide dich ziemlich." Er ermutigte seine Freundin weiter: "Du bist in einer verdammt schönen Beziehung mit dem Mann deiner Träume, das ist eine so gesegnete und wunderbare Position." Bei einem Date-Abend mit Ercan fiel schließlich die Entscheidung. "Ich will eine Familie und ich will eine Mama sein", sagte Vicky zu ihrem Ehemann. Ercan stimmte ihr zu: "Ich denke, wir sollten versuchen, dieses Jahr ein Baby zu bekommen." Die emotionale Vicky gab zu: "Ich habe immer noch Angst!", worauf Ercan sie beruhigte: "Ja, ich bin auch verängstigt!"

Die Show "Vicky Pattison: Maybe, Baby?" ist auf Channel4.com verfügbar. Wie die Daily Mail berichtet, suchen Vicky und Ercan zusätzlich die Hilfe einer Sexualtherapeutin auf, um Dinge im Schlafzimmer aufzupeppen. In der Sendung gibt Vicky zu: "Die Leute nehmen an, dass ich ziemlich wild bin, dass ich jede Nacht von den Kronleuchtern schwinge. Aber ich bin sehr langweilig. Ich bin eigentlich ein bisschen prüde." Das Paar ist bereits seit acht Jahren zusammen und feierte eineinhalb Jahre vor der Ausstrahlung der Show seine pompöse Hochzeitszeremonie.

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Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan, September 2024

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Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im September 2024

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Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, April 2025