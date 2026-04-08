Auf Steff Jerkel und Peggys OnlyFans-Villa wurde geschossen

Stephan Jerkel (56) und Peggy Jerofke haben einen Schock erlebt, der ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ihre angemietete Luxusvilla in Canyamel wurde Opfer eines Vandalismus-Angriffs: Fenster sind voller Einschusslöcher, die Wände mit Graffiti beschmiert. Wie in der Ankündigung zur neuesten Folge Goodbye Deutschland, die am 10. April um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird, deutlich wird, wurde mit einer Waffe auf das Anwesen geschossen. Als Stephan seiner Verlobten das Ausmaß der Zerstörung zeigt, kann er seine Bestürzung kaum verbergen. "Das ist halt ein anderes Level jetzt hier", gibt der 56-Jährige sichtlich geschockt zu. Peggy sieht in dem Vorfall mehr als nur Sachbeschädigung und bezeichnet ihn als "Anschlag". Sie setzt noch einen drauf: "Das ist versuchter Mord."

Die Villa hatte Stephan speziell für sein OnlyFans-Projekt angemietet. OnlyFans-Models sollten dort Content erstellen und über einen eigenen Account Einnahmen generieren können. Peggy erfuhr von den Produzenten hinter der Kamera von dem Vorhaben und zeigte sich davon zunächst überrascht. Stephan betonte jedoch, dass die Models selbstbestimmt arbeiten und die beiden keinen direkten Profit daraus ziehen würden. "Die wohnen mietfrei in der Villa", erklärte er. Doch der Angriff auf die Villa bedeutet für Stephan mehr als nur materiellen Schaden: Sein Business steht auf der Kippe, die geplante Hochzeit rückt in den Hintergrund, und die gemeinsame Zukunft wird infrage gestellt. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar.

Eigentlich sollten die beiden Auswanderer sich gerade auf ihre bevorstehende Hochzeit freuen können. Das Paar steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für den großen Tag. Doch die Beziehung von Stephan und Peggy musste in der Vergangenheit bereits einige Höhen und Tiefen durchleben. In einer Phase der Krise war Stephan seiner Partnerin sogar untreu geworden, wie er kürzlich in der VOX-Sendung zugab. Trotz dieser schwierigen Zeit haben die beiden zusammengefunden und sich verlobt. Nun steht das Paar vor einer neuen Herausforderung, die nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre berufliche Zukunft auf Mallorca bedroht.

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Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke, Realitystars

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TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

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ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023