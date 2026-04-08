Traumhaus für Millionen: Ronan Keating zieht nach Sydney

Ronan Keating (49) und seine Ehefrau Storm haben sich den Traum von einem eigenen Haus in Australien erfüllt. Der Sänger und die TV-Produzentin haben im vergangenen Monat für umgerechnet rund 5,4 Millionen Euro das sogenannte "Waterfall House" in den östlichen Vororten von Sydney erworben. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist das spektakuläre Anwesen zu sehen. Das Haus liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Tamarama Beach, etwa neun Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die luxuriöse Immobilie ist von Regenwald umgeben und kann nur zu Fuß erreicht werden. Das Haus erstreckt sich über mehrere Ebenen und verfügt über fünf Schlafzimmer und vier Badezimmer.

Das historische Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1920 als Strandhaus errichtet und später umfassend renoviert. Im Haupthaus befinden sich drei Schlafzimmer mit atemberaubendem Ausblick auf den Tamarama Park und die Küstenlandschaft. Auf der unteren Ebene gibt es ein separates Gästehaus mit zwei weiteren Schlafzimmern. Zu den luxuriösen Ausstattungsmerkmalen zählen eine Küche aus Calacatta-Marmor, ein privates Arbeitszimmer, eine großzügige Entertainmentterrasse sowie eine Outdoor-Bar. Besonders hervorzuheben sind die Limewashed-Eichenböden, die hohen verzierten Decken und ein Außenbadezimmer mit Badewanne, das von einem kunstvoll gestalteten Garten umgeben ist. Der Kauf scheint anzudeuten, dass die Familie nun langfristig in Sydney bleiben möchte. Zuvor hatten Ronan und Storm einem Bericht zufolge ein Haus im nahegelegenen Bronte für 6.500 Euro pro Woche gemietet.

Ronan und Storm sind seit 2015 verheiratet, nachdem sie sich 2012 bei den Dreharbeiten zur australischen Version von The X Factor kennengelernt hatten. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Cooper, der acht Jahre alt ist, und Tochter Coco, die im vergangenen Monat ihren sechsten Geburtstag feierte. Der stolze Vater teilte zu diesem Anlass auf Instagram eine Reihe von Fotos und schrieb: "Oh mein Gott, Baby Girl, wo sind die sechs Jahre geblieben. Alles Gute zum Geburtstag, kleine Lady. Wir lieben dich mehr als Luft, Coco Bean. Tanz weiter, Frechdachs." Aus seiner früheren Ehe mit Yvonne Connolly hat Ronan außerdem drei erwachsene Kinder: Jack, Missy und Ali.

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Instagram / stormykeating Ronan und Storm Keating im August 2024

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Instagram / stormykeating Ronan, Storm, Coco und Cooper Keating im August 2024

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Getty Images Ronan Keating und seine Frau Storm