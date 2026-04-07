Menderes Bağci sieht Zoff-Potenzial in der neuen DSDS-Jury

Menderes Bağci (41) hat sich zur neuen Jury von Deutschland sucht den Superstar geäußert und dabei eine interessante Prognose abgegeben. Bei der Eröffnung von Olivia Jones' (56) "Olivias Dschungel Bar" verriet der Realitystar gegenüber OK Magazin, dass er sich durchaus Konflikte innerhalb des neuen Jury-Trios vorstellen könne. Neben dem langjährigen Juror Dieter Bohlen (72) sitzen in der aktuellen Staffel erstmals Rapper Bushido (47) und Ballermann-Sängerin Isi Glück (35) am Jurypult – eine Konstellation, die laut Menderes für Zündstoff sorgen könnte. "Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch knallt. Weil der haut bestimmt auch ein paar Sprüche raus", sagte der 41-Jährige mit Blick auf Bushido.

Menderes, der den Rapper bereits "kurzfristig kennengelernt" habe, fügte jedoch hinzu, dass diese Begegnung nicht ausreiche, um sich ein abschließendes Urteil über ihn zu erlauben. Dennoch glaubt er, dass hinter der rauen Schale mehr steckt: "Aber ich denke, Bushido hat auch einen weichen Kern." Trotz seiner Einschätzung, dass es zwischen den Juroren durchaus krachen könnte, wünschte Menderes dem neuen Team alles Gute: "Ich wünsche ihm einfach viel Glück" und "Ich wünsche der neuen Jury auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg bei DSDS."

Menderes selbst ist in diesem Jahr zwar nicht als Kandidat bei der Castingshow dabei, dafür übernimmt er eine neue Rolle: Am 1. April verkündete er via Instagram, dass er die Moderation der Live-Shows übernehmen wird. Die 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startete am 4. April bei RTL und wird aus nur zehn Shows bestehen. Die erste Folge konnte allerdings nicht an alte Erfolge anknüpfen und markierte mit 0,36 Millionen Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe den niedrigsten Startwert in der Geschichte der Show. Menderes war zuletzt bei Promis unter Palmen zu sehen und hat im Laufe seiner DSDS-Karriere bereits viele Juroren kommen und gehen sehen.

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido