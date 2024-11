Prinzessin Alexia wechselt ihren Studiengang an Londoner Uni

Prinzessin Alexia der Niederlande (19) hat überraschend ihr Studienfach am University College London gewechselt. Nachdem sie im September nach London gezogen war, um den Bachelorstudiengang "Science and Engineering for Social Change" zu belegen, hat sich die 19-Jährige, laut dem Hello-Magazin, nun für "Bauingenieurwesen" eingeschrieben. Nur wenige Monate nach ihrer Ankunft passt sie damit ihre akademische Richtung an und konzentriert sich nun auf ein Fach, das in ihrer Heimat eine besondere Bedeutung hat.

Ursprünglich sollte Alexias erster Studiengang laut dem Prospekt der UCL "gefragte Kompetenzen vermitteln, um die Schlüsselherausforderungen der Gesellschaft zu lösen". Mit dem Wechsel zum Bauingenieurwesen widmet sich die Prinzessin nun der Planung und Konstruktion von Infrastrukturen wie Tunneln, Brücken und Deichen sowie dem Bau in und um Gewässer. Angesichts der Tatsache, dass rund 26 Prozent der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegen und das Land über tausende Kilometer Deiche verfügt, könnte Alexias Fachwissen für die Zukunft ihres Landes von großem Nutzen sein.

Alexia, geboren am 26. Juni 2005 in Den Haag, ist das zweite Kind von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53). Sie steht an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge. Die junge Prinzessin hat bereits eine enge Verbindung zum Vereinigten Königreich. So absolvierte sie ihr zweijähriges internationales Abitur am UWC Atlantic College in Wales. Kürzlich veröffentlichte Alexia ein Instagram-Video, in dem sie lachend vor dem University College London zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catharina-Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Alexia und Ariane der Niederlande

Anzeige Anzeige

Royal Press Europe Prinzessin Alexia im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Alexia der Niederlande, Juni 2022