Datet Prinzessin Alexia etwa diesen niederländischen Rapper?

Prinzessin Alexia (20) sorgt für Schlagzeilen, nachdem sie nach dem traditionellen Prinsjesdag am 16. September von einem prominenten Begleiter abgeholt wurde. Wie die Zeitung De Telegraaf berichtete, wartete die Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) zunächst auf einer Terrasse in Den Haag, bis ein auffälliger blauer Range Rover vorfuhr. Am Steuer saß der niederländische Rapper Antoon, bürgerlich Valentijn Verkerk. Der Musiker, der für seine eingängigen Songs in Holland bekannt ist, soll die Prinzessin zu einem unbekannten Ziel gefahren haben. Ob es sich bei den beiden um ein Liebespaar handelt oder sie doch nur gute Freunde sind, ist nicht bekannt.

Aufnahmen von diesem Moment existieren zwar, werden jedoch aufgrund eines speziell in den Niederlanden geltenden Medien-Kodexes nicht veröffentlicht. Evert Santegoeds, Chefredakteur von De Telegraaf, schilderte die Szene dennoch in der Sendung "Strikt Privé" und ließ anklingen, dass Alexia und Antoon sich offenbar gut kennen und regelmäßig treffen. "Wenn sie zusammen weggefahren sind, dann macht das doch klar, dass da etwas Schönes zwischen Anthony und Alexia erblüht", lautete sein Kommentar. Der Palast hat sich bisher nicht geäußert.

Antoon, der in den Niederlanden als Rapper und Sänger bekannt ist, erfreut sich vor allem bei der jungen Generation großer Beliebtheit. Mit über 234.000 Followern auf Instagram und mehr als 1,2 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify gehört er zu den angesagtesten Künstlern des Landes. Eine besondere Gemeinsamkeit mit Prinzessin Alexia sticht ins Auge: Wie sie hat auch Antoon zwei Schwestern. Ob diese Gemeinsamkeit den beiden eine weitere Verbindung bietet, bleibt unbekannt. Die Fans beider Seiten sind jedenfalls gespannt, ob künftig weitere Informationen ans Licht kommen.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Alexia im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antoonpb Antoon, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Die niederländische Königsfamilie im Juli 2021