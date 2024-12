Hund Mambo sorgt bei den niederländischen Royals für Lacher

Bei einem Fotoshooting der niederländischen Königsfamilie stahl ihnen ein kleiner Racker die Show! Der Übeltäter war der königliche Hund Mambo. Während sich die royalen Fotomodels für den Termin ziemlich aufgebrezelt hatten, zog der cremefarbene Doodle-Mischling zeitweise trotzdem alle Blicke auf sich. Anstatt sich wie seine Herrchen brav aufzustellen, verfolgte Mambo andere Interessen. Als die Kamera schon klickte, lief der Vierbeiner seelenruhig zu einem nahe gelegenen Baum und hob das Beinchen – zur Belustigung aller Anwesenden. Kronprinzessin Amalia (20) konnte sich nicht mehr halten und versuchte, ihr Lachen hinter einer Hand zu verstecken, während selbst König Willem-Alexander (57) losprusten musste.

Doch auch Prinzessin Ariane (17) war ein einziger Blickfang und überstrahlte ihre Familienmitglieder in einem knallpinken Mantel. Die restlichen Royals hielten sich bei der Farbauswahl ihrer Kleidung nämlich eher zurück. Königin Máxima (53) entschied sich für einen eleganten Look in Weiß, während Willem-Alexander auf einen schlichten schwarzen Anzug setzte. Auch Prinzessin Alexia (19) trug ein Kleid derselben Farbe und kombinierte braune Stiefel dazu. Amalia stylte wiederum ein einfaches schwarzes Oberteil zu blauen Jeans und einem langen grauen Mantel.

Für den Fototermin hat sich die fünfköpfige Familie wieder einmal zusammengefunden, denn nicht alle Mitglieder leben in den Niederlanden. Alexia zum Beispiel zog erst im September für ihr Studium nach London. Dann überraschte die 19-Jährige allerdings mit einem Studienfachwechsel: Statt "Science and Engineering for Social Change" studiert sie nun Bauingenieurwesen, laut Hello Magazin.

Anzeige Anzeige

MEGA Ariane, Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima und Alexia

Anzeige Anzeige

Instagram / alexiavanoranje Prinzessin Alexia der Niederlande zu Studienbeginn in London, 2024

Anzeige Anzeige