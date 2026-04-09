Endlich: Kommt Ariana Grandes neues Album schon im Sommer?

Ariana Grande (32) sorgt bei ihren Fans für große Vorfreude. Die Sängerin postete kürzlich mehrere Fotos von sich aus dem Tonstudio auf ihren Social-Media-Kanälen und heizte damit die Spekulationen um neue Musik kräftig an. Auf den Bildern ist Ariana am Mischpult zu sehen, wie sie an ihrem Computer arbeitet und sich vor einem Mikrofon einrichtet. Laut Insidern handelt es sich dabei keineswegs um alte Aufnahmen, sondern um brandaktuelle Studio-Sessions. Quellen, die mit der Situation vertraut sind, verraten, dass die Sängerin bereits ein komplett fertiges Album in der Schublade hat und plant, es diesen Sommer zu veröffentlichen, so TMZ.

Die "We Can't Be Friends"-Interpretin soll nach Angaben der Insider überaus aufgeregt sein und die Studio-Fotos bewusst gepostet haben, um das neue Projekt anzuteasen. Ihr letztes Studioalbum "Eternal Sunshine" erschien im März 2024 und entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg. Das Album erreichte Platz eins in den USA, Australien, Kanada und zahlreichen weiteren Ländern und wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet. Zudem brachte es Ariana drei Grammy-Nominierungen ein. Parallel zur Veröffentlichung der neuen Musik startet die Künstlerin im Juni ihre "Eternal Sunshine"-Tour.

Privat scheint bei Ariana ebenfalls alles gut zu laufen. Die Sängerin und ihr Partner Ethan Slater (33) haben nach einer schwierigen Phase Ende vergangenen Jahres ihre Beziehung offenbar wieder stabilisiert. Nachdem das Paar zwischen April und November 2025 nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden war, waren zwischenzeitlich Spekulationen über eine mögliche Trennung aufgekommen. Doch die beiden sollen die Krise überwunden haben und wieder glücklich zusammen sein. Mit einem neuen Album und einer bevorstehenden Tour steht für Ariana ein aufregender Sommer bevor.

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Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood

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Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025