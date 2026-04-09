Drei Erfolge: Für GNTM-Anna läuft es diese Woche bestens

Nach dem großen Nacktshooting in Los Angeles ging es für die verbliebenen Models von Germany's Next Topmodel zurück nach Deutschland. In München wartete direkt die nächste große Herausforderung auf sie: McDonald's suchte bei GNTM das Gesicht für eine neue Kampagne. Marlene, Ibo, Toni, Anna, Alexavius, Daphne, Yanneck und Anika hatten die Chance, sich für einen der größten Jobs der Show zu beweisen. Gesucht wurde der ganz persönliche "McDonald's-Moment", den die Kandidaten authentisch darstellen sollten. Yanneck scheiterte bereits an der technischen Umsetzung und präsentierte ein ungeschnittenes zweiminütiges Video, während Alexavius als Videograf einen klaren Vorteil hatte.

Am Ende sicherten sich Anna und Ibo den begehrten McDonald's-Werbejob. Anna überzeugte die Verantwortlichen mit ihrer Geschichte, in der sie ein Kind darstellte. Für Ibo ist es bereits der dritte Job bei GNTM in dieser Staffel. Doch damit nicht genug: Direkt am nächsten Tag stand die erste Pressekonferenz für die Models an. Vier Journalistinnen warteten bereits: Tanja May von der Bild, Podcasterin und Moderatorin Feli, Nora von Taff, Doris Brückner von der Gala sowie Stephanie Göttmann von Bunte. In den Interviews sollte herausgefiltert werden, wie die Models privat ticken.

Und auch bei der Pressekonferenz konnte Anna gleich mehrfach überzeugen – obwohl sie zuvor große Sorge hatte, langweilig zu sein. Die Bild wählte Anna für eine Schlagzeile, genau wie die Gala. Die Bunte entschied sich für Julia, Feli für Anika und Taff für einen Beitrag über Alexavius. Für Anna war es eine Woche mit großem Glück, in der sie sich gleich dreimal beweisen konnte. "Das bedeutet mir so, so viel", freute sich die Bäuerin über ihre Erfolge.

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ProSieben/Marina Geckeler "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna

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ProSieben/Marina Geckeler Ibo, GNTM-Kandidat

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ProSieben/Marina Geckeler Alexavius bei "Germany's Next Topmodel" 2026

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