Superselten: Ariana Grande zeigt Naturlocken in neuem Clip

Ariana Grande (32) überrascht ihre Fans mit einem seltenen Anblick: In einem Instagram-Video zeigte die Sängerin am 4. März ihre natürlichen Locken. In dem Clip wirbt sie für ihre Kosmetikmarke r.e.m. Beauty. Obendrein präsentiert die 32-Jährige aber auch ihr schulterlanges, lockiges, braunes Haar, während sie mit einer Gesichtsmaske auf dem Gesicht ihre Handtasche nach Lippenprodukten durchsucht. "Leute, ich gehe gerade meine Tasche durch und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass ihr seht – ich möchte, dass ihr wisst, wie viele Dinge in meiner Tasche Lippenprodukte sind", erklärte Ariana in dem Video.

Besonders auffällig ist neben ihren Naturlocken auch ihr Pullover, auf dem "Focker-in-Law" steht. Damit spielt die Sängerin auf ihre kommende Rolle im vierten Teil der "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich"-Filmreihe an, der am 25. November in die Kinos kommen soll. In der Komödie wird Ariana an der Seite von Robert De Niro (82), Ben Stiller (60), Owen Wilson (57), Blythe Danner (83) und Skyler Gisondo zu sehen sein. Erst im Oktober 2025 war die Sängerin nach drei Jahren wieder zu ihrer natürlichen braunen Haarfarbe zurückgekehrt. Zuvor war sie für ein paar Jahre für ihre Rolle als Glinda in den beiden Wicked-Filmen blond gewesen.

Die Popikone hat im Laufe ihrer Karriere mehrere drastische Haarverwandlungen durchgemacht. Für ihre Rolle in der Nickelodeon-Serie "Victorious" färbte sie ihr Haar jahrelang leuchtend rot. "Ich musste meine Haare bleichen und sie alle zwei Wochen rot färben, die ersten vier Jahre, in denen ich Cat spielte", erklärte sie 2014 in einem Facebook-Post. Das habe ihr Haar komplett zerstört. Zu Beginn ihrer Karriere als Popsängerin wurde Ariana wiederum für ihren hohen Pferdeschwanz bekannt. In einem Interview in der "Zach Sang Show" sprach sie 2020 über ihre natürlichen Haare: "Mein echtes Haar, das ein riesiger lockiger, lockiger Wuschelkopf ist – so wenige Leute bekommen es zu sehen. Und es ist süß, und es erinnert mich an mich als Kind. Das bin ich, privat."

Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Februar 2026

Getty Images Ariana Grande im September 2011