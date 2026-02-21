Cynthia Erivo erklärt Interesse an Freundschaft mit Ariana

Während des Wicked-Promo-Marathons 2024 war es kaum zu übersehen: Cynthia Erivo (39) und Ariana Grande (32) hielten Händchen, strahlten sich gegenseitig an, wirkten unzertrennlich. Das Internet explodierte vor Spekulationen über die Beziehung der beiden Frauen. Monatelang kochte die Gerüchteküche, Fanforen überschlugen sich mit Theorien, und Hashtags zu den beiden Schauspielerinnen gingen viral. Jetzt meldet sich Cynthia zum ersten Mal direkt zu Wort – in einem Gespräch mit dem britischen Magazin Stylist. "Es gab diese merkwürdige Faszination mit uns beiden, bei der die Leute entweder dachten, wir spielen es für die Kameras – oder dass wir Liebhaberinnen sind", so die Elphaba-Darstellerin.

Wer sich die vergangenen Monate in Erinnerung ruft, versteht, warum das Netz kollektiv durchdrehte. Bei der "Wicked"-Europapremiere in London im November 2025 hielten sich Cynthia und Ariana eng umschlungen, strahlten sich gegenseitig an wie zwei Menschen, die sich wirklich sehen – und das vor Tausenden Kameras und Fans. Dasselbe Bild wiederholte sich beim gemeinsamen Auftritt in New York: vertraute Blicke, enge Körpersprache, herzliches Gelächter. Für viele Beobachter war das schlicht zu viel, um "nur Freundschaft" zu sein. Doch Cynthia selbst liefert eine ernüchternde Erklärung: "Ich glaube, es liegt daran, dass es so wenig Gespräche über tiefe, echte, platonische Frauenfreundschaften gibt – obwohl sie überall existieren. Wir sind es schlicht nicht gewohnt, sie vor Kameras und vor Publikum zu sehen." Eine Beziehung, in der Menschen emotional eng verbunden sind, könne manche verunsichern: "Wir lernen nicht, dass solche Beziehungen gut für uns sind."

Cynthia erlebt derzeit eine äußerst erfolgreiche Phase ihrer Karriere. Im vergangenen Jahr war sie nicht nur in "Wicked: For Good" zu sehen, sondern veröffentlichte auch ihr Buch "Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They're Too Much" sowie ihr zweites Soloalbum "I Forgive You". Zudem moderierte sie die Tony Awards und erhielt eine Emmy-Nominierung für ihre Gastrolle in der Serie "Poker Face". Aktuell steht die Künstlerin im Londoner West End auf der Bühne, wo sie in einer Produktion von "Dracula" alle 23 Charaktere verkörpert. Im Podcast "The Awardist" hatte Cynthia bereits über die Zusammenarbeit mit Ariana gesprochen und erklärt, dass sie selbst vor Drehbeginn Ruhe und Zurückgezogenheit brauche, während ihre Kollegin Kontakt und einen Moment der Verbundenheit benötige, um sich zu fokussieren. Ihre Freundschaft wollen die beiden auch weiterhin aufrechterhalten.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Darstellerinnen von "Wicked"

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im März 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025