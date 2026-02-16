Anne Wünsche stolz: Tochter Miley singt Ariana Grande nach

Anne Wünsche (34) hat allen Grund, stolz auf ihre Tochter Miley zu sein. Auf Instagram teilte Mileys Gesangslehrerin einen beeindruckenden Clip, der das Talent des Mädchens unter Beweis stellt. In dem Video ist zuerst Ariana Grande (32) mit ihrer glasklaren Stimme zu hören, wie sie einen besonders schweren Part voller hoher Töne singt. Anschließend folgt Miley, die die Herausforderung annimmt und die anspruchsvollen Passagen gekonnt nachsingt. Ihr Vocal Coach kommentierte: "Ich dachte wirklich, niemand kann das nachsingen... Wir sind stolz auf unsere Miley!"

Die Gesangstrainerin schwärmt in ihrem Beitrag von der Leidenschaft und der Hingabe ihres Schützlings. Miley zeige nicht nur großes Talent, sondern vor allem auch Disziplin und Fleiß in ihrer musikalischen Entwicklung. Sie nutze jede Chance, um an ihren Fähigkeiten zu arbeiten und sich zu verbessern. "Wir freuen uns sehr, sie auf ihrem Weg weiterhin begleiten zu dürfen und sind gespannt auf alles, was noch vor ihr liegt", schrieb die Lehrerin unter den Beitrag. Diese lobenden Worte haben offensichtlich auch Mama Anne gerührt, die unter dem Posting kommentierte: "Ich kann nicht stolzer sein."

In ihrer Story meldete sich Anne wenig später persönlich bei ihren Followern: "Aus diesem Mädel wird mal was ganz, ganz Großes werden." Mit großen Augen und überglücklichem Lächeln kam der Erotikstar nicht aus dem Schwärmen heraus und lobte die Zwölfjährige in den höchsten Tönen: "Sie kann krass malen, sie kann so hohe Töne treffen – was ist los mit ihr? Sie hat das volle Paket an supertalentierten Genen abbekommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin krass stolz." Schon im vergangenen Jahr veröffentlichte die Tochter der früheren Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren ersten eigenen Song "Bleibt stark".

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley an ihrem elften Geburtstag

Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche