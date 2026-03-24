Beziehungskrise ade? Ariana Grande macht Ethan Komplimente

Ariana Grande (32) hat ihrem Freund Ethan Slater (33) eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Am Sonntag nutzte die Sängerin ihre Instagram-Story, um dem Schauspieler zu seiner jüngsten Theaterproduktion zu gratulieren. "Glückwunsch zu einer wunderschönen Vorstellung dieser sehr schönen Show", schrieb die 32-Jährige und fügte einen Schmetterling sowie zwei Herz-Emojis hinzu. "Ich bin so sehr stolz." Die Musikerin repostete außerdem ein Foto der Produktion, das Ethan zuvor auf seinem eigenen Instagram-Account geteilt hatte. Die öffentliche Geste kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Paar angeblich eine schwierige Phase in seiner Beziehung überwunden hat.

Ethan hatte die vergangenen zwei Monate in einem Off-Broadway-Stück mit dem Titel "Marcel on the Train" mitgewirkt, das er auch mitgeschrieben hat. Die Theaterproduktion startete am 5. Februar in New York City und endete nun kürzlich. In dem Stück verkörperte der 33-Jährige den französischen Pantomimen Marcel Marceau, der während der Nazi-Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg lebte. Arianas liebevolle Worte auf Instagram zeigen, dass die Beziehung der beiden mittlerweile wieder gefestigt ist, nachdem es zuvor Spekulationen über eine mögliche Trennung gegeben hatte.

Ariana und Ethan lernten sich Ende 2022 am Set der zweiteiligen Musical-Verfilmung Wicked kennen, wo sie als Glinda die gute Hexe und er als Boq zu sehen sind. Ihre Beziehung wurde im Juli 2023 öffentlich, kurz nachdem beide die Scheidung von ihren damaligen Ehepartnern eingereicht hatten. Ende vergangenen Jahres durchlebte das Paar laut einem Insider eine schwierige Zeit, in der unklar war, ob sie ihre Beziehung fortsetzen würden. Eine Trennung habe es jedoch nie gegeben. Stattdessen arbeiteten die beiden an ihrer Beziehung und verbrachten gemeinsam die Feiertage mit Arianas Familie. Auch bei ihren Verpflichtungen für Saturday Night Live war Ethan an ihrer Seite, was zeigt, dass sie die Krise offenbar überstanden haben.

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

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Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024