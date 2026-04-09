Lisa Akkaya ehrlich: Gang zu Baby Xavis Grab zerrt an ihr

Lisa Marie Akkaya (25) teilt einen besonders schweren Moment ihres Alltags mit ihrer Community: Die Influencerin und Realitystar will das Grab ihres im Februar verstorbenen Sohnes Xavi besuchen. In weiteren Einblicken macht sie deutlich, wie fordernd dieser Schritt für sie ist. Auf Instagram zeigt die Influencerin neben Einkäufen, Wäsche und Aufräumen auch den Weg zum Friedhof, der sie viel Kraft kostet: "Heute sind es schon zwei Monate und ich gehe wirklich noch nicht so gern zum Grab, weil es mich immer komplett zerreißt und mir sehr schwerfällt. Aber heute raffe ich mich mal auf für meinen kleinen Xavi..."

Anschließend richtete die Reality-TV-Bekanntheit einige Zeilen an ihr verstorbenes Kind. "Ich zünde dir heute Kerzen an, damit du es schön hell hast am Abend, und hole dir Blumen, mein kleiner Hase. Ich vermisse dich", trauert Lisa um ihr Baby. Der kleine Junge starb am plötzlichen Kindstod und wurde nur rund vier Monate alt. Zurück bleiben sein älterer Bruder sowie seine Mutter und Papa Furkan Akkaya (25).

Lisa und ihr Partner hatten kürzlich angekündigt, bald ausführlicher über den Tod ihres Sohnes sprechen zu wollen. Das Thema plötzlicher Kindstod werde häufig als Tabu behandelt, man solle es aber nicht ignorieren, da sich Betroffene sonst alleine fühlen würden. Das hatte Lisa in einem Frage-Antwort-Format auf ihrem Social-Media-Profil erklärt. Mit ihrer Offenheit möchten die beiden anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen und Unterstützung bieten. Die Trauer um Xavi begleitet das Paar weiterhin durch ihren Alltag.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

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Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte von Xavi Akkaya

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