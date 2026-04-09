"60-Jährige": Kate und Sam Dylan lästern über Yeliz bei KDRS

Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel von "Kampf der RealityAllstars" sorgen Sam Dylan (35) und Kate Merlan (39) für einen Lacher auf Kosten einer anderen Kandidatin. Die beiden sind bereits in die Sala eingezogen, als eine weitere Teilnehmerin auf das Gelände kommt. "Das ist jemand, der hat so ein altmodisches Kleid an", meint das Tattoo-Model und verbessert anschließend ihre Aussage: "Nee, das ist die nicht. Da läuft jemand total wie eine ältere Frau." Zunächst tippt Kate auf ihre frühere Mitstreiterin Andrea Sayn-Wittgenstein – doch dann erkennt sie: Es handelt sich um Yeliz Koc (32). "Yeliz ist das", stellt sie fest.

Sam reagiert daraufhin mit einer gehörigen Portion Staunen und hält sich erschrocken die Hand vors Gesicht: "Oh Gott, ich habe gedacht, das ist eine 60-jährige Frau." Der Grund für die Verwechslung war offenbar Yeliz' Outfit: Die Influencerin betrat die Sala in einem grünen, bodenlangen Kleid mit Trompetenärmeln, Cut-Outs unter der Brust, einem tiefen Beinschlitz und schulterfreiem Schnitt. Kate hatte das Kleid zuvor als "altmodisch" beschrieben, bevor sie überhaupt wusste, wer dahintersteckt. Zunächst tippten die beiden auf Georgina Fleur (36), bevor ihre Wahl auf Andrea fiel und schließlich Yeliz erkannt wurde.

Zwischen Yeliz und Kate gibt es in dieser Staffel bereits dicke Luft. So hat Yeliz ihre Mitstreiterin Kate schon früh nominiert – mit der Begründung, Kate habe sich in der Show Villa der Versuchung an Jimi Blue Ochsenknecht (34) rangeschmissen, mit dem Yeliz eine gemeinsame Tochter hat. "Er ist nicht irgendein Ex. Er ist der Vater meiner Tochter", machte Yeliz in diesem Zusammenhang deutlich, warum ihr die Sache so nahegegangen ist. Kate hingegen dementiert die Vorwürfe und ist der Meinung, der Flirt sei ganz anders abgelaufen.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL II Samy Dynaln, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL II Sandy Fähse, Sam Dylan und Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL II Yeliz Koc, "Kampf der RealityAllstars" 2026