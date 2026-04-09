Im Interview: Jonah Hill bestätigt Ehe und zweiten Nachwuchs

Baby-Überraschung bei Jonah Hill (42): Der Schauspieler hat verraten, dass er mit Olivia Millar verheiratet ist – und die beiden still und heimlich ihr zweites Kind bekommen haben. Öffentlich machte Jonah die privaten Neuigkeiten im Gespräch mit Martin Scorsese (83) für Interview Magazine. Dabei betonte er, wie sehr ihn Familie und Arbeit prägen. "Und ich habe jetzt zwei Kinder. Das Einzige, was mich von meiner Familie trennen könnte, ist der Schneideraum", sagte Jonah. Über sein aktuelles Projekt schwärmte er zusätzlich: "Ich liebe das Schreiben, ich liebe das Drehen, aber der Schnitt ... das ist wie jeden Tag Dessert. Sogar die Probleme sind Dessert", erklärte er.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs nannte der Oscar-nominierte Star Olivia ausdrücklich seine "Frau" und bestätigte damit seine Ehe. Auch beim Blick auf "Outcome", das er geschrieben, inszeniert und darin mitgespielt hat, bezog er seine Liebste ein. "Ich sagte zu meiner Frau: Er sieht es am Wochenende, was ist, wenn er es hasst und schon zugesagt hat", erzählte Jonah über die besondere Situation, in der ein prominenter Kollege den Film vorab sah, so Interview Magazine. Details zum Nachwuchs – Name, Geschlecht oder Zeitpunkt der Geburt – behält das Paar für sich. Klar ist: Die Familie hat sich vor Kurzem vergrößert, und Jonah genießt die Balance zwischen Kreativarbeit und Privatleben, wie er im Interview mehrfach betonte.

Jonah und Olivia wurden erstmals im Herbst 2022 gemeinsam in Santa Barbara gesichtet. Im Juni 2023 kam ihr erstes Kind zur Welt, kurz zuvor fehlte Jonah bei der Hochzeit seiner Schwester Beanie Feldstein. Die Unternehmerin führt zusammen mit ihrer älteren Schwester den Vintageonlineshop Chasseresse. Nach der ersten Geburt ließen es die beiden ruhig angehen und wurden bei einem entspannten Dinner zu zweit gesehen – Auszeiten, die sie sich trotz Babytrubel immer wieder nahmen. Damals fiel zudem ein auffälliger Ring an Olivias Hand auf, dazu gab es jedoch keine Bestätigung. Vor seiner Beziehung mit Olivia war Jonah mit Gianna Santos verlobt; nach dem Ende der Verlobung wurde er später mit der Surferin Sarah Brady in Verbindung gebracht und stellte damals klar, dass es keine Verlobung gab.

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Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler