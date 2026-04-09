Zu Ostern: Joey Lawrence und Samantha begrüßen zweites Baby

Freudige Neuigkeiten von Schauspieler Joey Lawrence (49) und seiner Ehefrau Samantha: Das Paar hat sein zweites Kind bekommen! Am Ostermontag erblickte Söhnchen Ford Joseph das Licht der Welt. Die frisch gebackenen Eltern haben die Geburt nun auf Instagram verkündet – mit einer ganzen Reihe von Bildern, die bewegende erste Momente mit dem Neugeborenen festhalten. Auf dem ersten Foto strahlen beide glücklich in die Kamera, während Joey seinen kleinen Sohn stolz im Arm hält.

Zu den weiteren Aufnahmen in dem Post gehört ein besonders intimer Schnappschuss: Samantha liegt in der Wanne und hält das Baby an der Brust, während Joey sie zärtlich küsst. Außerdem sind Bilder dabei, die zeigen, wie der Kleine gewogen wird, sowie gemütliche Kuschelmomente im Bett. Dazu schrieben die beiden: "Unser neuestes Mitglied ist da. Was für ein absoluter Segen du bist, kleiner Junge! Es wird ein Osterwochenende sein, an das man sich ewig erinnern kann."

Die Schwangerschaft hatten die beiden schon im November vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Damals zeigten sie sich auf dem roten Teppich der Jubiläumsshow von Dancing with the Stars und Samantha zog mit ihrem Babybauch alle Blicke auf sich. Joey scherzte gegenüber Entertainment Tonight: "Nichts ist geplant, nicht einmal das hier." Außerdem meinte der Schauspieler augenzwinkernd, dass seine Frau die Hauptarbeit mache, während er einfach nur staunen könne.

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Instagram / joeylawrence Samantha und Joey Lawrence mit ihrem Sohn Ford Joseph, April 2026

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Instagram / joeylawrence Samantha und Joey Lawrence mit ihrem Sohn Ford Joseph, April 2026

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Instagram / samanthaccope Joey Lawrence und Samanth Cope, Februar 2025