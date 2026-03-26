Khloé Kardashian wollte Realityshow mit Ex Lamar Odom nicht

Khloé Kardashian (41) und Lamar Odom (46) sprechen in der neuen Netflix-Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" über ihre gemeinsame Realityshow "Khloé & Lamar", die zwischen 2011 und 2012 als Ableger von Keeping Up with the Kardashians ausgestrahlt wurde. "'Khloé & Lamar' war nicht meine Idee", erklärt Khloé. Die Show sei stark von Lamar forciert worden. Die Gründerin von "Good American" war zu dieser Zeit bereits stark eingebunden und hatte Bedenken. "Ich wollte auch nicht wirklich, dass es die Familienmarke gefährdet, die zu diesem Zeitpunkt 'Keeping Up' war. Ich dachte, es gab schon so viele Kardashian-Shows", erinnert sich die Realitystar-Ikone.

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits zwei Ableger der Hauptshow: "Kourtney and Khloé Take Miami", in der Khloé gemeinsam mit ihrer ältesten Schwester Kourtney Kardashian (46) zu sehen war, sowie "Kourtney and Kim Take New York" mit Kourtney und Kim Kardashian (45). Kim ersetzte Khloé später in der dritten Staffel von "Take Miami". Khloé habe Lamar an seine Hauptkarriere bei den Lakers erinnert und ihn gefragt, ob er die Show wirklich machen wolle. Seine Antwort war eindeutig: Ja. "Wir haben am Ende unsere eigene Show bekommen, und sie lief sonntags", erzählt Lamar, "direkt nach dem Laker-Spiel. Ich war jeden Sonntag zweimal im Fernsehen." Der ehemalige NBA-Profi erklärte damals seinen Wunsch, die Show zu filmen, mit den Worten: "Nun, ein Teil der Abmachung war: Wenn ich dich heiraten soll, scheiß drauf. Ich will auch dabei sein."

Khloé und Lamar hatten sich im August 2009 kennengelernt und bereits einen Monat später verlobt. Am 27. September 2009 gaben sie sich das Jawort. Lamar, der 2004 zu den Lakers kam, beschrieb die Verbindung als "Machttrip", bei dem sich die "Laker-Power" und die "Kardashian-Power" vereinten. Doch er gestand, dass er für all diese Macht noch nicht wirklich bereit gewesen sei. Khloé reichte im Dezember 2013 die Scheidung ein, rief sie 2015 nach Lamars beinahe-tödlicher Überdosis kurzzeitig zurück, bevor die Trennung 2016 finalisiert wurde. Im Oktober 2015 war der Basketballer bewusstlos in einem Bordell außerhalb von Las Vegas gefunden worden. Über das Erwachen im Krankenhaus sagte er 2019 gegenüber People: "Als ich aufwachte, zog ich die Schläuche aus meinem Hals. Ich versuchte zu sprechen, aber ich brachte keine Worte heraus. Das war das Beängstigendste." Danach wurde er in Los Angeles weiterbehandelt und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück. Die Netflix-Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" startet am 31. März auf Netflix.

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010