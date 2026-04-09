Auftaktfolge: Georgina-Sam-Zoff eskaliert bei KDRS-Allstars

Der erste Stress lässt bei "Kampf der RealityAllstars" nicht lange auf sich warten. Denn am Starstrand treffen Sam Dylan (35) und Georgina Fleur (36) aufeinander. Schon als Sam seine einstige beste Freundin von weitem ankommen sieht, wettert er: "Schade, dass es jetzt keine Zombie-Affen gibt, die sie noch schnell fressen." Auch Georgina ist wenig begeistert, als sie Sam sieht. "Sam ist ein undankbarer, böser Mensch, der in die Hölle gehört", stellt sie im Interviewraum klar. Bei der Begrüßung geben die beiden sich zwar noch die Hand, doch nur kurze Zeit später kracht es gewaltig. Der Grund: Georgina will das Bett beziehen, das sie in ihrer Staffel vor sechs Jahren hatte. Das hatte Sam sich aber schon reserviert. "Ich bin schon wieder so kurz davor, ihm eine reinzuhauen", schimpft sie und lässt ihre Wut über Sam bei den Mitkandidaten raus.

Das entgeht dem natürlich nicht. Wutentbrannt stapft Sam aus der Sala, aber nicht ohne Georgina eine weitere, vom Sender zensierte Beleidigung an den Kopf zu werfen. Die 36-Jährige steigt darauf ein und reagiert ebenfalls mit Beleidigungen. Schließlich baut Sam sich vor dem Wohnsaal auf und droht: "Leg dich nicht mit mir an, Fräulein. Pass auf!" Er verlässt die Situation und für einen kurzen Moment kehrt Ruhe ein. Aber der Frieden währt nur kurz. Als er zurückkehrt, wirft er Georgina vor: "Du verkaufst dich immer nur als Opfer." Darauf geht die Influencerin gar nicht richtig ein, stattdessen meint sie gehässig: "Was ist los mit dir? Bist du irgendwie so einem Teufels-Ding beigetreten oder was?" Damit scheint sie sich auf den auffälligen Feder-Anzug von Sam zu beziehen. Und sie setzt noch einen drauf: "Der sieht aus wie der Engel aus der Hölle, der Babys frisst."

Hintergrund der Auseinandersetzung bei KDRS ist eine uralte Fehde, die bereits seit Jahren zwischen Sam und Georgina tobt. Als sie mit ihrer kleinen Tochter schwanger war, hielt sie das so lange wie möglich geheim – auch Sam erzählte sie nichts, weil sie seiner Verschwiegenheit nicht traute. In seiner Instagram-Story beantwortete der ehemalige Sommerhaus-Gewinner dann aber die Frage eines Fans, ob er der Patenonkel von Georginas Kind werden wird, mit Nein. Das wurde vielerseits als Bestätigung ihrer Schwangerschaft interpretiert. Sam beteuert aber bis heute, die Frage als theoretisch aufgefasst zu haben, immerhin wusste er nicht, dass seine Freundin ein Kind erwartet. Der früheren Bachelor-Kandidatin reichte das aber, um die Freundschaft zu beenden und einen tief sitzenden Groll gegen Sam zu hegen. Dieser kocht immer dann wieder hoch, wenn die beiden gemeinsam in einer Show sind.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+

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Imago / Gartner, Imago Georgina Fleur und Sam Dylan Collage

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RTL II Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026